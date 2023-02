El portal B2Brouter, pionero en facturación electrónica, llega a 150.000 usuarios gestionando transacciones en 100 países Comunicae

martes, 21 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) La firma de Sabadell cierra el 2022 con una facturación de 2 millones de euros y se expandirá a Singapur, Japón y Malasia entre 2023-24. El 23 de febrero, B2Brouter organiza una jornada en la Cámara de Comercio de Madrid para explicar las novedades sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica entre empresas privadas en España. Cuenta con la participación de Iker Beraza, asesor del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital La empresa catalana pionera en facturación electrónica, B2Brouter, ha tenido un crecimiento orgánico y cuenta con 150.000 usuarios de hasta 100 países diferentes en su portal. La firma sabadellense continúa con su vocación internacional y entre 2023-24 prevé expandirse a distintos países asiáticos, como Singapur, Japón y Malasia, además de los Estados Unidos, tal y como anuncia su director general, Oriol Bausà.

Tras más de una década de implementación, B2Brouter cuenta con "un modelo de negocio único: no hay ningún otro portal de facturación electrónica freemium y universal", destaca el CEO. El portal ofrece el servicio en once idiomas diferentes y sus usuarios son tanto empresas multinacionales, pymes como emprendedores y autónomos. La mayoría de los clientes se concentran en Europa: con Alemania y Francia como los principales mercados. Más allá del viejo continente, Australia y Nueva Zelanda son los países con más empresas y autónomos adheridos a la plataforma.

Aumento de la facturación

A raíz de este aumento de los usuarios, B2Brouter ha incrementado las ventas este 2022 y ha cerrado el año con una facturación de 2 millones de euros. Se trata de un crecimiento del 35% respecto al 2021. "Cada vez existen más empresas y autónomos interesados ​​en la facturación electrónica. Y desde B2Brouter les ofrecemos un servicio útil y sencillo, con un objetivo claro: conseguir que los beneficios de la digitalización lleguen a todo el mundo. Somos una profit with purpose corporation, una empresa con un objetivo social: el soporte a las pymes y a la eliminación de la brecha digital, ya que una parte de los usuarios más pequeños utilizan nuestros servicios gratuitos", explica el fundador.

La internacionalización de la firma es uno de los motivos de su crecimiento exponencial en los últimos cinco años. "La mayoría de los países europeos están aplicando la obligatoriedad de la factura electrónica con la administración -y algunos entre privados- por dos motivos: mejorar la eficiencia, junto con el ahorro del papel- y para evitar el fraude. Así hay mucho más control". De hecho, B2Brouter cuenta con la ISO 27001 de seguridad de la información, obligatoria para poder operar en algunos países como Australia y Nueva Zelanda.

Jornada sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica

Las ordenanzas actuales en España están cambiando: en 2015 el gobierno central aprobó la obligatoriedad de la facturación electrónica con la administración pública. Y el pasado septiembre aprobó la nueva Ley Crea y Crece, que obligará a todos los empresarios y profesionales a expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales.

"Este reglamento debe servir para que haya más transparencia en las transacciones entre compañías. En muchos países europeos ya existe esta normativa. La realidad es que las facturas hechas en papel son demasiado opacas y van a desaparecer", señala Bausà. Para conocer todas las novedades del reglamento que tiene que desarrollar la nueva ley y ver cómo las empresas se tienen que preparar para afrontar la normativa, B2Brouter ha organizado un evento el jueves 23 de febrero, en la Cámara de Comercio de Madrid. Como ponente, contará con la participación de uno de los máximos expertos de la norma, Iker Beraza, asesor de la Dirección General de Política Económica en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se podrá ver en streaming desde la cuenta de Youtube de B2Brouter.

Varios sectores

La firma sabadellense cuenta con empresas y autónomos de muchos sectores diferentes, como la construcción, la alimentación, la moda o la energía, entre otros. "Tenemos todo tipo de empresas, desde micros hasta grandes multinacionales. Nuestro servicio es muy global e intentamos que se adapte a cualquier compañía", detallan. Entre los clientes españoles destacan, por ejemplo, firmas como Bureau Veritas, Engie, Endesa o entidades como la Cámara de Comercio de Barcelona, la Diputación de Barcelona o el Hospital de Sant Pau.

Cualquier empresa puede darse de alta en el portal de B2Brouter para enviar facturas electrónicas tanto a las administraciones públicas como a otras empresas. Este trámite es gratuito y universal. También ofrecen un servicio premium para aquellas empresas que necesiten integrar el programa con su ERP.

