La psiconutrición permite lograr una alimentación consciente

lunes, 20 de febrero de 2023, 12:43 h (CET) Cuando el ser humano pierde el control sobre lo que come y esta situación disfuncional tiene consecuencias en su día a día, es hora de ponerse en manos de un profesional especializado en psiconutrición.

Desde las Islas Baleares, la psicóloga y nutricionista Juana María Fernández Galbis ofrece diversas opciones de tratamiento a trastornos de alimentación y otros problemas relacionados, con sesiones presenciales o telemáticas, tanto a nivel nacional como global. La especialista pertenece a la red Nutricionalmente, conformada por profesionales comprometidos con la salud física y mental de sus pacientes.

Alimentación consciente Con el concepto de la “alimentación consciente” que promueve la psiconutrición, Fernández Galbis resume el proceso de acompañamiento que realiza con sus pacientes para ayudarlos a pensar y alimentarse de forma libre, sin presiones por algún estereotipo de belleza o exigencia del entorno. Mediante la fórmula 50 % Psicología, más 50% nutrición, es igual a 100% salud, la especialista explica que la conducta alimentaria va más allá de la comida y se trata del por qué y para qué las personas comen. Tal comportamiento está precedido de pensamientos, emociones, significados, relaciones, experiencias previas, esquemas mentales, ideas y creencias.

Al incluir el área nutricional a esta realidad, se logra diagnosticar las necesidades de cada persona y ofrecer herramientas para la buena gestión de las sensaciones de hambre y saciedad. Las personas que sufren por el descontrol al comer o sienten que no pueden decidir lo que comen han hecho varias dietas sin lograr resultados o experimentan culpa, frustración y ansiedad pueden solicitar una primera sesión gratis de 20 minutos con la especialista.

Cambios para siempre La trayectoria profesional de Juana María se ha centrado en estudiar los factores que determinan la conducta alimentaria para ayudar a muchas personas a eliminar definitivamente de su vida patrones interiorizados y, en vez de vigilar lo que come, centrarse en vigilar lo que piensa. Desde el primer día de sesiones con la psiconutricionista, los pacientes trabajarán en aumentar su autoestima, mejorar su relación con la comida, adquirir hábitos de autocuidado y aumentar su energía física y emocional. Fernández Galbis asegura que esto se logra reconciliándose con la comida, al dejar de percibirla como una amenaza y adquirir nuevos hábitos.

Sea en consultas presenciales o en línea, a través de plataformas como Skype, Zoom, WhatsApp o vía telefónica, Juana María ofrecerá textos, audios y vídeos con técnicas para poner en práctica a diario, tratando la relación con la comida en los aspectos metabólico y nutricional así como en lo piscológico, mediante un plan personalizado.

