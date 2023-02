Congresos médicos con el servicio de Indexa Mkt Salud Emprendedores de Hoy

domingo, 19 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Los congresos médicos son eventos importantes para la carrera de cualquier profesional de la salud.

No solo aportan mucho al conocimiento, sino que además constituyen un avance en los servicios de salud para la población. Sin embargo, organizar un congreso de este tipo requiere de gran trabajo, preparación, logística, etc. Es por eso que contar con empresas como Indexa Mkt Salud es importante, ya que se trata de expertos que hacen todo esto posible. Se trata de una agencia especializada en social media para el sector médico-sanitario, cuyo equipo también ofrece acompañamiento desde el minuto cero para la realización de congresos médicos.

Especialistas en la organización y desarrollo de congresos médicos La firma Indexa Mkt Salud es una compañía dedicada a ofrecer una gama de servicios específicamente al sector de la salud. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la gestión especializada de la comunicación y el marketing de clínicas y médicos, así como el desarrollo de acciones de social media y organización de cualquier acción para la industria farmacéutica. Por otro lado, uno de sus servicios más destacados consiste en organizar, ofrecer cobertura y soporte total a eventos relacionados con el sector de la salud, principalmente a congresos médicos. Y es que esta empresa cuenta con un gran equipo multidisciplinar de especialistas que desde el primer momento se encargan de brindar todo el acompañamiento necesario para la ejecución del mismo. De hecho, actualmente son los responsables de la realización de algunos de los congresos médicos y eventos de salud más importantes que se han llevado a cabo durante los últimos años.

Servicios de la empresa para la realización de congresos médicos El equipo multidisciplinar de Indexa Mkt Salud se encarga absolutamente de todo, gracias a su amplio abanico de servicios. Es decir, ellos se hacen cargo de llevar a cabo aspectos como la planificación, organización, ejecución, cobertura y análisis del evento. Concretamente, el equipo se hace cargo de gestionar las citas desde el primer hasta el último momento, con el fin de asegurar el mayor éxito del congreso. Además, llevan a cabo el desarrollo de un portal web completo en el que se recabe toda la información relevante del mismo, así como la creación y gestión de redes sociales para realizar campañas de promoción a través de plataformas como Instagram o Facebook. De hecho, desde el primer momento implementan una estrategia de comunicación y marketing completa para dar publicidad el evento. Esto incluye también la elaboración y difusión de newsletters, para dar a conocer el congreso y captar a un mayor número de asistentes de colegios, sociedades científicas, estudiantes, asociaciones profesionales, etc.

Finalmente, el día o días del congreso, parte del equipo se traslada hasta el lugar para ofrecer una cobertura completa, realizando publicaciones en redes, envíos de notas de prensa a medios, streaming, vídeos en vivo, entrevista a los invitados... Por último, tras concluir el evento, se encargan de realizar un detallado informe para analizar el éxito del evento. Por todo esto, contar con Indexa Mkt Salud a la hora de organizar un congreso médico es todo un acierto. Sus profesionales, con una gran experiencia en este ámbito, harán que todo el proceso resulte mucho más sencillo y exitoso.

