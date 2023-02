Soluciones en decoración con molduras y zócalos Orac Decor Durante más de cuatro décadas al servicio de los clientes, la marca ha dejado claro el compromiso con la calidad Redacción

sábado, 18 de febrero de 2023, 09:57 h (CET) Los ornamentos multifuncionales marcan tendencia en el mundo de la decoración. Si bien en la actualidad es sencillo encontrar cualquier cantidad de opciones, Orac Decor presume de liderar el mercado europeo como el fabricante de molduras y perfiles arquitectónicos mejor valorado por los usuarios.

Durante más de cuatro décadas al servicio de los clientes, la marca ha dejado claro el compromiso con la calidad. Sus productos no sólo están fabricados en materiales de primera categoría, sino que cumplen estrictos lineamientos a fin de garantizar la durabilidad y resistencia.

El catálogo de opciones que nos ofrece PLB Distribucions reúne los mejores elementos decorativos de la marca, desde cornisas y zócalos perfectos para disimular imperfecciones, hasta molduras en diferentes tamaños, formas y estilos ideales en la creación de ambientes inigualables.

¿Por qué elegir los elementos decorativos de Orac Decor?

No es un secreto, el modernismo se impone como estilo decorativo. Desde la apertura de la fábrica en 1992, la marca se caracteriza por ofrecer diseños arquitectónicos que equilibran calidad y buen gusto.

La variedad de opciones se ajusta a diferentes necesidades y presupuestos, por lo que si buscas adornos duraderos, fáciles de instalar y de excelentes acabados, Orac Decor es la respuesta definitiva.

Tipos de molduras Orac Dec

En su intención por ofrecer soluciones para diferentes funciones, la marca llena su stock de variedad de productos decorativos que se ajustan a diferentes tipos de proyectos, el único limitante es la creatividad.

Cornisas Su función es la de servir como elemento decorativo de transición. Una vez instaladas entre la pared y el techo, las cornisas realzan de forma estética el ángulo formado entre ambas estructuras y generan un agradable impacto visual.

En función de la instalación, el efecto visual puede ser de amplitud o de altura, basta con colocar en el techo la parte ancha del elemento o contra la pared, respectivamente. En cualquier caso, su mayor ventaja es la capacidad de esconder esas irregularidades que comprometen la estética del resultado final.

Zócalos El efecto que las cornisas ejercen en la altura, los zócalos lo generan a ras del piso. Además de servir como elementos decorativos, estos elementos son los responsables de proteger las paredes frente al roce de los pies y de los instrumentos de limpieza.

Por lo general, los zócalos tienen una altura máxima de 20 cm; su resistencia al agua los convierte en la alternativa ideal para ocultar el cableado y añadir valor estético a los espacios.

El color dice mucho respecto a su efecto, cuando es el mismo que el de las paredes añade altura, mientras que si los pintamos de una tonalidad más fuerte, se lleva el protagonismo.

Molduras La mayor ventaja de añadir molduras en las paredes es la posibilidad de lograr infinidad de combinaciones. La variedad de diseños, estilos, formas y tamaños de las molduras de Orac Decor alcanza para cubrir cualquier necesidad, desde generar diferentes efectos decorativos, hasta esconder fisuras.

Asimismo, son perfectas al momento de ocultar cables y añadir toques de relieve a las paredes planas. De la misma forma que los zócalos, las molduras sirven de escudo protector frente al roce del respaldo de las sillas del comedor o para delimitar el papel pintado.

Bastidores multifuncionales A diferencia de los elementos antes mencionados, y como lo elude su nombre, los bastidores multifuncionales están diseñados para ajustarse a diferentes usos y necesidades.

No existen límites al momento de instalarlos, bien pueden cumplir las funciones de una cornisa, zócalo o moldura sin mayores complicaciones.

Elementos adicionales La variedad es el punto fuerte de la marca. Es por ello que no se conforma con brindar la más amplia diversidad de zócalos, cornisas, molduras y bastidores, también ofrece los clásicos rosetones, marcos, paneles, columnas y pilastras.

Poner a prueba la creatividad e imaginación al momento de decorar, es lo único que hace falta para aprovechar todas las opciones que ofrecen los productos Orac Decor para el embellecimiento de los espacios.

Ventajas de los perfiles Orac Decor

Orac Decor presume de ser pionero en el uso de la tecnología sintética, de esta forma, sus elementos decorativos gozan de calidad certificada. En la renovación y el diseño de interiores, la marca se distingue por ofrecer soluciones a la medida de cada necesidad.

Sus productos comparten la facilidad de instalación, así como la fabricación en materiales que garantizan su durabilidad frente a la acción del agua, el roce y posibles golpes. Del mismo modo, presentan detalles muy bien definidos y la posibilidad de pintarlos sin ningún tratamiento especial.

Materiales Orac Decor Lejos de lo que ofrecen los materiales tradicionales, Orac Decor elige materiales más avanzados para la fabricación de sus elementos decorativos. Su objetivo es garantizar que podamos disfrutar de ornamentos robustos y duraderos sin comprometer la estética y el buen gusto.

La elección del Purotouch y el Duropolymer como materia prima posibilita la precisión de los detalles. En este sentido, la calidad del poliuretano y el polímero supone el disfrute de productos fáciles de manipular, resistentes y reciclables.

Facilidad de instalación Todos los ornamentos de Orac Decor están diseñados para simplificar el proceso de instalación. El único requisito es que la superficie donde pretendemos instalar los elementos, esté completamente limpia y libre de humedad.

El procedimiento se limita a medir las piezas y proceder a cortarlas. Es importante recalcar la importancia de comprar el adhesivo correcto en función del producto. La ligereza facilita la tarea por lo que la instalación apenas demora un par de minutos.

Resistencia a las termitas La capacidad de mojarse de los zócalos, cornisas y molduras que ofrece el fabricante se combina con su resistencia a las terminas, una característica que marca diferencia respecto a los elementos fabricados en madera, los cuales también son vulnerables a la acción del agua y el roce.

Atendiendo a ello, la composición de los elementos permite su uso en exteriores e interiores, donde esconden muy bien los detalles que comprometen la estética del suelo y las paredes, al tiempo que amplían un sinfín de posibilidades de decoración.



En definitiva, si buscas elementos decorativos perfectos para reforzar la identidad de esa estancia especial de tu hogar, o simplemente quieres dar un vuelco radical a la decoración, las molduras, cornisas y zócalos de Orac Decor son la solución definitiva.

