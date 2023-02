Tendencias de moda para hombre imprescindibles este 2023, por MensandBeauty

Las tendencias de la moda masculina para el 2023 llegan con una amplia variedad de opciones para todos los gustos.

Desde la incorporación de colores y patrones en el armario, diseños clásicos y contemporáneos, hasta looks elegantes e informales para todos los días. Si bien puede haber algunas prendas que capturen el espíritu de una época en particular, las tendencias de moda más fuertes en este momento son aquellas que son versátiles y pueden romper las barreras entre diferentes estilos. MensandBeauty explora algunas posibilidades para que los hombres puedan lucir lo mejor posible, sea cual sea la ocasión.

Desde MensandBeauty aseguran que las últimas tendencias de moda para hombre en este momento se limitan a prendas clásicas y sencillas, aquellas que irradian comodidad, confianza y sin pretensiones, pero vale la pena señalar que el diseño actualmente se está moviendo hacia la sensualidad, la nostalgia y lo audaz.

No hace mucho, se podía observar uno de los cambios más importantes en el vestuario masculino de los últimos años, un intento de hacerles sentir más relajados y cómodos con cada prenda, al mismo tiempo que se analizaron nuevos alcances del género y la no-binariedad en claves casi minimalistas. De todo esto, quedan siluetas multifuncionales y de carácter poliédrico, que son capaces de romper con las viejas restricciones de la masculinidad para ahora apostar por la diversión extrema.

Para los que quieran ir empezando con calma y sin sobresaltos, estas son las principales tendencias de 2023, de las que se debe tener al menos una opción en la vida diaria.

Tendencias de moda para hombre en 2023 Cada año, hay nuevas tendencias que dominan el mundo de la moda. De las pasarelas a las calles, por todo internet, la moda invade a la sociedad. Desde accesorios para bolsos hasta jeans de pata ancha o camisas de marcas atrevidas, hay muchos estilos frescos y divertidos perfectos para los meses más cálidos y fríos. Ya sea que se quiera experimentar con siluetas unisex o agregar un poco de color al estilo cotidiano, hay algo perfecto para cada uno. Algunas de las últimas tendencias de moda masculina este año, según MensandBeauty, son:

#1 Torso descubierto Ya sea que se use una prenda traslúcida, una chaqueta abierta o un blazer, las mejores opciones de este año son las que dejan que el cuerpo respire. Las líneas del cuello, pectorales y abdomen nunca han sido tan protagonistas como en la actualidad. Es posible que uno se sienta un poco cohibido, especialmente para aquellos que creen que su tipo de cuerpo "no es adecuado para mostrarse en medio de una gran ciudad a plena luz del día", pero el elemento más poderoso en el guardarropa de un hombre en los próximos días no es otro que la desvergüenza.

#2 Blue jeans Un clásico que nunca muere, pero que siempre sabe reinventarse para lucir siempre con estilo. Los jeans de 2023 serán en su mayoría de cintura con tiro largo, líneas directas de la cadera a las piernas, un tobillo regular y lavado claro. Del mismo modo, los jeans se mueven entre siluetas holgadas y estiradas en el terreno de la fluidez, la comodidad y el dinamismo. Y es que, como bien remarcaba MensandBeauty al principio de este artículo, las prendas son un guiño al pasado (sobre todo a finales de los 90 o 2000), la mejor expresión de comodidad y el factor preciso para mostrar líneas más sensuales sobre el cuerpo.

#3 Florales Es hora de sacar el lado más idílico y sumergirse en tonos verdes, flores (bordadas o estampadas) y otros elementos de la vida campestre. En el siglo XX, a los hombres no se les daba muy bien elegir estampados florales; hoy en día, cuanto más salvajes e intensos puedan ser estos elementos en la ropa, mejor. Lo recomendable es no escatimar, transformar camisetas, chaquetas y abrigos en los estilos más silvestres.

#4 Collares de perlas El mundo de la moda ha estado obsesionado con esta tendencia desde hace un tiempo. Desde celebridades de internet hasta celebridades de la alfombra roja, el clásico collar de perlas es un accesorio clásico para hombres esta temporada. Son simples y fáciles de probar, y realzan sin esfuerzo cualquier atuendo. Estas piezas clásicas pueden verse delicadas, pero en realidad son una excelente manera de agregar un toque punk a un atuendo. Se puede añadir un solo cordón o varios a la vez y también se pueden encontrar diferentes colores que combinen con la estética personal o mantenerse fiel al blanco tradicional.

#5 Cargo Ya sea en pantalones, shorts o bermudas, la fiebre por tener bottoms cargo repletos de útiles bolsillos está en su punto más álgido. Esto se debe principalmente a dos cosas: en primer lugar, su estructura clásica aporta mucho al volumen que se busca para los outfits en la actualidad, y en segundo lugar, su inspiración híbrida entre el streetwear y el militar de los años 2000 es uno de los focos que mayor atención tienen esta década.

#6 Skate Ya sea ropa, zapatillas o accesorios, la inspiración del mundo del skate está en todas partes. No es casualidad que incluso las marcas de lujo más grandes del mundo tengan hoy en día las mismas gorras, calcetas y sneakers que se ven en el asfalto de San Francisco, Barcelona y Berlín. En 2023, los tenis gruesos con impresionantes agarres en los tobillos, las sudaderas con capucha holgadas y las sudaderas combinadas con bermudas se han convertido en un must de las tendencias de moda para hombre.

#7 Bolsos cruzados en colores crema Tanto elegante como funcional, la bandolera es una gran elección esta temporada. Se puede llevar de forma elegante o informal, por lo que es fácil de combinar con casi cualquier atuendo. Es muy buena idea combinarlo con una camiseta y una camisa estampada por encima, un traje monocromático o una gabardina clásica con pantalones coloridos. Los jeans y un suéter son otra buena opción para este accesorio.

#8 Colores brillantes En honor a la década de los 2000, los colores más audaces y protagónicos deberían ser una gran parte de todo lo que se use. Ya sea una camiseta o una sudadera, o incluso un traje o un abrigo de invierno, se necesita una rociada de flúor en la mayor cantidad de ropa posible. Hay que desviarse de los tonos neutros tradicionales y optar por algo divertido y brillante: son fáciles de combinar con el vestuario actual.

#9 Jockstraps y pijamas En un giro extraordinario de sensualidad, la ropa interior para hombres, porque aún no se ha explorado el terreno de la lencería, se hace visible este año. Hay que fijarse en los pantalones y shorts de dormir, pero también en la línea de jockstraps (suspensorios) que se pueden ver en todo el mundo. Existen diseñadores como Armani, Givenchy o Bianca Saunders que se han propuesto sacar este estilo de casa para lucirlo durante las noches estivales.

#10 Cadenas gruesas Hasta ahora, se han visto cadenas gruesas en las listas de las mujeres, pero ahora es el turno de los hombres para impulsar la tendencia. Este accesorio versátil agrega un toque moderno o atrevido a cualquier atuendo y combina con todas las estéticas. Desde camisetas clásicas y blazers hasta ropa de calle, añade profundidad y sofisticación a un conjunto sin exagerar. Hay que elegir un estilo que tenga varios tonos como el negro y el plateado, o un conjunto de plateados entrelazados entre sí. Es una tendencia que trasciende las estaciones: es posible llevarla a cualquier temperatura y elevar el look al instante.

#11 Trenchs Otra prenda tradicional que volvió este año, solo que con un énfasis en el movimiento de la espalda, la cintura y las piernas al caminar. Este año no se tiene que ser un hombre sutil que camina misteriosamente por las calles de la ciudad con un abrigo, hay que ser un ícono de la moda que se mueve con exaltación en cada barrio.

Seguir las tendencias de moda para hombre e ir a la moda este 2023 En general, la moda masculina está creciendo exponencialmente y se está convirtiendo en una categoría cada vez más importante en la industria de la moda. Esto se debe, en gran parte, a la influencia de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, que informan a los clientes y los obligan a tomar decisiones más reflexivas y audaces. Esto crea un comprador más audaz que toma decisiones más interesantes e inesperadas. Las marcas de moda, las colecciones y los clientes piensan en grande.

Una de las cosas más importantes que está sucediendo es un enfoque en la proporción, un fuerte cambio hacia cosas grandes, cosas exageradas, cosas holgadas. Esto encaja muy bien con esta visión agnóstica cuando se trata de vestimenta de género. Es importante que haya suficiente moda para que la gente se sienta identificada.

MensandBeauty es un blog especializado, principalmente en moda y belleza para hombre. En este portal, los lectores pueden acceder a los mejores consejos, trucos y guías elaborados por hombres para hombres, lo que ha hecho que este portal se posicione como un fuerte referente para aquellos que desean mantenerse a la vanguardia en lo que respecta a la moda masculina.