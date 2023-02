Aprender a ser desarrollador desde cero: Develhope cobra la formación cuando el candidato encuentra trabajo Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 14:11 h (CET) El paro juvenil en España alcanza el 30%, según un informe del INE. Los alumnos aprenden a ser desarrolladores sin conocimientos previos y no pagan hasta que encuentran trabajo en un sector con desempleo cero en España Develhope, plataforma de talento especializada en cursos de formación online, llega a España para ofrecer la posibilidad de convertirse en developer profesional a los jóvenes españoles sin necesidad de conocimientos previos y con pago cero hasta que el alumnado encuentre trabajo. Encontrar un puesto de trabajo en el país se ha convertido en un desafío complicado. De hecho, la tasa de paro juvenil está en prácticamente el 30%, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato refleja un aumento de 11.600 jóvenes en situación de desempleo si se compara con 2021.

La oferta de empleo relacionada con la tecnología en España representa el 22,7% del total, según un informe de CC.OO. Con el objetivo de satisfacer esta demanda, Develhope, nacida en 2019 en Palermo (Italia), ofrece un sistema de formación 100% online, horarios flexibles -6 horas diarias- y más de 700 horas dentro de un programa basado en la práctica, donde el alumnado puede desarrollar sus soft skills y adquirir conocimientos de programación.

El 90% de los que completan con éxito las clases consiguen encontrar trabajo en los tres meses posteriores

Sin duda, una de las mayores ventajas de este sistema creado por Develhope es la facilidad de pago. Y es que ofrece la posibilidad de no realizarlo hasta que el alumnado encuentre un puesto de trabajo. Sus alumnos disponen de un mes de prueba y cuentan con formadores que orientan sus carreras hacia uno de los cursos: Full-stack Web Developer y Data Analyst -de seis meses de duración-. Si quedan satisfechos con la formación recibida durante el primer mes, pueden reducir un 10% la tasa de unos cursos que en España alcanzan los 4.300 euros y pueden pagarse en plazos. Si el pago se realiza con la antelación suficiente, el coste no supera los 3.500€. En el caso de que el estudiante supere los 34 años o tenga un sueldo superior a los 15.000€ al año, tiene que abonar el pago anticipadamente.

El proyecto de Develhope ofrece una dosis de efectividad elevada: más de 1.000 estudiantes cursados en 2022 – en comparación con los 187 de año anterior - y el 90% de los que completan con éxito las clases consiguen encontrar trabajo en los tres meses posteriores al final del curso. Hasta ahora, en Italia son más de 450 las empresas asociadas a Develhope -Bulgari, EY y PwC, entre ellas-.

Los cursos cuentan con actividades diarias, semanales y mensuales con clases 100% online

Los cursos constan de actividades diarias -lecciones en formato vídeo y ejercicios prácticos con apoyo de un tutor a través de la plataforma Discord-, semanales -sesiones de codificación en directo, desarrollo de proyectos en equipo en Agila, sesiones de programación en pareja, grupos de estudio y actividades de creación de equipos- y mensuales -orientación profesional, adquisición de soft skills y seminarios web con empresas asociadas-.

"El paro juvenil en España es muy elevado si se compara con los datos del resto de Europa. Por eso, Develhope pretende abrir una ventana a la esperanza y ofrecer a las personas una vía de escape para ampliar sus conocimientos y hacerse hueco en un sector con desempleo cero. Estos cursos son accesibles y cualquiera puede optar a ellos al tratarse de un formato puramente online. Paliar el desempleo está más que nunca en las manos de los jóvenes", sostiene Massimiliano Costa, fundador y CEO de Develhope.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Energías Lumilec impulsa la energía solar en la Costa del Sol Fiesta Barco Málaga, la opción ideal para despedidas de soltera en la Costa del Sol Chacarrex, 36 años liderando los sistemas de protección contra incendios La clave para destacar en el abarrotado mundo del marketing digital, según Marketero Agencia Creativa Digital LOCK & enjoy! abre su quinta oficina de consignas electrónicas para turistas en el centro histórico de Sevilla