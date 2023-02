Jorgenson y Movistar Team, victoria final en Omán El joven norteamericano estrena su casillero de generales con una subida inteligente y espectacular a Green Mountain Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de febrero de 2023, 12:21 h (CET)

Con emoción y ante un escenario impredecible, en el que sus protagonistas nunca se habían visto, Matteo Jorgenson y Movistar Team han rubricado este miércoles el segundo éxito de los 'telefónicos' en 2023 en una carrera por etapas. El Tour of Oman 2023 lucirá en las vitrinas de Abarca Sports después de que el de Idaho supiese controlar a todos sus rivales en los 6 km de ascensión final a Green Mountain.



Respaldado todo el día por Norsgaard, Erviti, Kanter -tirando de salida-, Sosa, Abner González -cobertura hasta el puerto- y un Carlos Verona que también se aupó al 'top-ten' de la general (10º), Jorgenson controló con gran inteligencia a sus dos principales rivales por la general, Bouchard (ACT, 3º) y un Mauri Vansevenant (SOQ, 1º) que apretó las tuercas al estadounidense hasta el mismo sprint, donde Matteo fue 2º. Con las bonificaciones aplicadas y la nula diferencia de tiempo entre ambos en meta, Jorgenson confirmaba el éxito por tan solo 1".

La sexta victoria de Movistar Team en 2023 -quinta para los hombres- supone, además, un hito histórico para los 'azules': nunca antes en sus 44 años de historia como conjunto masculino habían llenado los dedos de una mano con éxitos a 15 de febrero. Señal inequívoca del momento dulce, con duro trabajo por detrás, que vive el conjunto español hasta el momento este año.

DECLARACIONES / Matteo Jorgenson:

“Ha sido súper duro. El día en realidad ha marchado con bastante calma, solo que el calor lo ha hecho realmente complicado. Esta mañana podía dar la impresión de estar tranquilo con mis posibilidades, pero en realidad estaba muy nervioso. Este tipo de subidas son las que realmente me ponen a prueba 6 km al 12%… Era algo muy duro para mí. He intentado siempre correr de la manera más eficiente posible, gastando de manera inteligente y manteniendo un ritmo constante.

No te puedes hacer a la idea de lo especial que es esta victoria para mí. Súper, súper especial. Hace solo dos días conseguí mi primer triunfo en profesionales, y ganar aquí la general, con la gente que lo ha conseguido en los últimos años, es increíble. ¡Lo logramos!” NORMAS DE USO

