¿En qué consiste 'Tapones para una nueva vida', el proyecto solidario de El Pallol y la Fundación SEUR?

miércoles, 15 de febrero de 2023, 11:43 h (CET) El proyecto ayuda a niños y niñas con problemas de salud e incentiva la sostenibilidad mediante la recogida de tapones de plástico.

Desde 2011, la iniciativa ha recaudado más de 1.336.000 euros y ha evitado la emisión de 9.522 toneladas de CO₂.

Reus, febrero 2023 – El Paseo Comercial El Pallol ha demostrado de nuevo su espíritu más solidario y sostenible con la colaboración en el proyecto de la Fundación SEUR “Tapones para una nueva vida” ®, que tiene como objetivo recoger tapones de plástico y recaudar fondos para ayudar a niños y niñas con problemas de salud.

La colaboración de El Pallol con la Fundación SEUR es un ejemplo más del Paseo Comercial de Reus de su clara apuesta por la solidaridad y la sostenibilidad. Con esta iniciativa de reciclaje de tapones de plástico, El Pallol aporta su grano de arena para ayudar a aquellos menores sin recursos a acceder a un tratamiento, intervención quirúrgica, aparato ortopédico o similar no reglado en la sanidad pública, con el fin de mejorar su calidad de vida. Además, la colaboración garantiza la consecución de su doble vertiente: dar una nueva vida a aquellos niños y niñas que más lo necesitan y dar también una nueva vida al plástico de los tapones, que es reciclado.

La iniciativa de la Fundación SEUR empezó en octubre de 2011 cuando la familia de Iker, un niño bilbaíno que necesitaba un bipedestador de movilidad infantil, pidió ayuda para transportar millones de tapones de plástico a una planta recicladora para poder pagar el coste de este. Desde entonces, 191 niños y niñas han podido beneficiarse del proyecto sostenible de la Fundación SEUR y han accedido a tratamientos médicos no cubiertos por el sistema público sanitario. Además, con la colaboración de centenares de voluntarios, empresas y organismos que han participado a lo largo de este período, se han recogido 7.602 toneladas de tapones, con los que ha logrado recaudar más de 1.336.000 euros.

Un proyecto solidario y también sostenible Aparte de la vertiente solidaria, el proyecto tiene una razón de ser sostenible, juntando así la acción social con la medioambiental. Desde el nacimiento del proyecto, y gracias al papel que ejerce la planta recicladora, se ha evitado la emisión de 9.522 toneladas de CO₂, principal gas causante del cambio climático.

“Tapones para una nueva vida” ® sensibiliza a organismos y personas para que colaboren en una acción social tan relevante. Del mismo modo, el proyecto invita a la sociedad a reciclar y a cuidar del medioambiente realizando el simple gesto de guardar tapones de plástico.

Una de las garantías de este proyecto sostenible es la transparencia en cada parte del proceso. Tanto la Fundación SEUR como la planta recicladora ACTECO realizan un control mensual de las toneladas de tapones recibidas para que el funcionamiento sea totalmente diáfano. Asimismo, la recicladora ACTECO abona directamente a la familia beneficiaria la cantidad asignada, sin intermediarios en el procedimiento.

El Pallol, solidario desde sus inicios El nacimiento de El Pallol supuso un cambio muy importante para el centro histórico de la ciudad. Hoy, este paseo comercial abierto constituye un referente lúdico y cultural para la ciudad de Reus. Tienen lugar todo tipo de eventos, tanto en la plaza de Evarist Fàbregas i Pàmies como en el resto de los espacios. Castellers, actividades deportivas, ferias y muestras, acciones solidarias, concursos, conciertos o actividades infantiles, entre otros.

El presidente de Núñez i Navarro, Josep Lluís Núñez Clemente, el día de la inauguración, aseguró que: “El Pallol cumplió con el objetivo de contribuir a la mejora de su entorno” y, quince años después, no deja de hacerlo gracias a la participación de todos los reusenses y reusensas.

