¿Puede Bitcoin tomar el lugar del dólar? Para alcanzar este objetivo, se debe dar una adaptación masiva hacia un nuevo mundo digital Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 15 de febrero de 2023, 11:15 h (CET) Hemos visto como Bitcoin ha logrado alcanzar valores inesperados y astronómicos, donde nadie imagino que pudiera tocar los 60.000 dólares por unidad, cambiando por completo la historia de la criptomoneda más utilizada en el mundo.

El comportamiento de Bitcoin en el mercado financiero digital hace que las demás monedas digitales sigan sus pasos, suponiendo si sube todas suben y si se da el caso contrario pues todas se mueven tras la primera en capitalización del mercado criptográfico.

El desplome de los precios durante este 2022 ha sido abrupto llevando a Bitcoin a precio que disminuyen más del 60% de su ultimo máximo histórico registrado en el 2021, lo que sin duda alguna ha hecho disminuir as los demás instrumentos digitales llevándolos incluso a desaparecer.Mayor información ingresa a https://bitcoins-era.io/es/ .

Volatilidad característica de Bitcoin

Antes del último aumento de precios de bitcoin y criptomonedas , Forbes, en una encuesta realizada principalmente a ejecutivos bancarios, descubrió que la mayoría de ellos piensa que los bitcoins y los activos digitales podrían reemplazar las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense en los próximos 5 a 10 años.

Por otro lado, otros analistas financieros advierten que aún queda un largo camino por recorrer para que las criptomonedas tengan una adopción masiva que las haga masivas como unidad de cuenta y moneda de cambio, así como también como depósito de valor.

Este proceso comenzó a acelerarse, fundamentalmente a partir de la decisión de la empresa de pagos PayPal de incorporar Bitcoin como medio de pago. Más tarde, varias firmas, incluida Tesla, comenzaron a coquetear con Bitcoin como moneda de pago.

Al mismo tiempo, no debemos dejar de resaltar los desafíos en materia ambiental, teniendo en cuenta el alto consumo energético que requiere la minería de monedas como Bitcoin.

Cabe recordar que el precio de los principales criptoactivos tiende a experimentar una alta volatilidad a pesar de mostrar una tendencia alcista de largo plazo.

La cadena de bloques y los bancos centrales

La modernización de la banca tradicional se ve presionada por la versatilidad y seguridad que ofrece la blockchain en cuanto al registro y seguimiento de las operaciones, donde nadie puede alterar las mismas, lo que ha llevado a considerar a dichas instituciones la creación de monedas digitales con la finalidad de diversificar su cartera de servicios y agilizar las operaciones internacionales para así poder competir con el modelo de las criptomonedas.

Pudiéramos estar frente a un escenario de actualización de la banca tradicional, donde los procesos pudieran ser más transparentes, menos engorrosos y sin tanta burocracia de por medio, así como la oportunidad que se otorga a los usuarios en poder ser dueños de su propio capital sin que la posibilidad de ejecutar una transacción esté en manos de terceros.

Se proyecta que el euro y el dólar digital no sustituirán a la moneda fiduciaria de cada una, solo servirán de complemento ante la necesidad de realizar pagos electrónicos.

Bitcoin una capitalización de mercado que salió de la nada

Si bien las criptomonedas tienen el potencial de convertirse en una clase de activos alternativos, es probable que sus precios sigan siendo muy volátiles y atraigan a más inversores especulativos, señaló la Sociedad Suiza de Servicios Financieros (UBS).

La liquidez masiva del dólar y los efectos de la red son los vientos en contra más fuertes contra el auge de Bitcoin, dijo Voorhees a Decrypt y señaló que Bitcoin ha ido de la nada a una capitalización de mercado de un billón de dólares durante una década. "Bitcoin está ganando su efecto de red con el tiempo", dijo.

Todavía hay muchas personas que no saben qué son las criptomonedas, y más aún que las han escuchado nombrar, pero no las entienden, solo cuando esto suceda, Bitcoin u otra criptomoneda se habrá apoderado de ellas".

Se puede decir que bitcoin llegó para quedarse, liderando el mercado digital de las criptomonedas, demostrando año tras año cómo su volatilidad lo ha llevado a tener valores inimaginables y aún sin saber cuánto valdrá en unos años.

Conclusiones

Todo esto ha creado una gran incertidumbre y por ello se ha llegado a pensar que puede sustituir a una de las monedas de mayor peso en el mundo, pero, para alcanzar este objetivo, se debe dar una adaptación masiva hacia un nuevo mundo digital. mercado para muchos, incierto para otros. No es tan fácil como se dice, pero cada día estamos más encaminados a trascender a un mundo digital controlado por este mercado de criptoactivos.



Por el momento, es un poco difícil suponer que las criptomonedas puedan reemplazar al dólar o cualquier otra moneda fuerte en el mercado; sin embargo, no tiene ningún soporte; es la moneda que los países reconocen por excelencia. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hotel Petit Palace Santa Bárbara acoge un año más la HYBRID Art Fair Los días elegidos han sido el 24, 25 y 26 de febrero y se podrá disfrutar del arte más alternativo en una localización inmejorable Espiar WhatsApp [ extra ] en el 2023 La jurisprudencia justifica que los padres utilicen este tipo de software espía para preservar la inmunidad de los menores y protegerlos B-FY convierte tu teléfono móvil en tu DNI con la primera solución española de identificación biométrica segura Es un nuevo protocolo de acceso que identifica universalmente a los clientes, elimina el fraude y protege la privacidad de los datos ¿Puede Bitcoin tomar el lugar del dólar? Para alcanzar este objetivo, se debe dar una adaptación masiva hacia un nuevo mundo digital Petróleo y criptomonedas, una alianza con futuro Alcanzar la paz financiera es la visión más deseada a nivel mundial por grandes y pequeños comerciantes