Tendencias deco para el 2023 y tips para hacer de tu hogar un espacio perfecto Los colores vibrantes y formas geométricas curvas se imponen frente a las influencias escandinavas de años anteriores

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de febrero de 2023

Ahora que el teletrabajo gana cada vez más adeptos buscamos un piso acogedor con una mejor optimización de espacios donde poder trabajar y vivir. Blueground, PropTech estadounidense que está reinventando la forma de vivir con una amplia red de pisos de alquiler nos da los tips para tener un piso acorde a las últimas tendencias donde poder vivir y trabajar.



¿Cuáles son las nuevas tendencias?

● Colores: Viva magenta para “celebrar la vida” 2022 fue un año en el que adoptamos los colores neutros, las formas orgánicas y las influencias escandinavas. A medida que nos acercamos a 2023, un nuevo conjunto de tendencias está dejando atrás la estética "segura y neutral" de 2022. 2023 trae tonos y tendencias más brillantes que evocan sentimientos cálidos y enriquecedores que crean una mayor conexión con el hogar.

El Viva Magenta es el tono más intenso del rojo carmesí, y según Pantone "es un color audaz y lleno de ingenio". Viva Magenta es un recordatorio de la vida después de años de pandemia.

● Formas curvas en muebles y complementos decorativos Desde sofás con curvas suaves que sugieren comodidad hasta jarrones imperfectos en estanterías. Las curvas no solo tendrán un gran protagonismo en los muebles y accesorios, sino también en la arquitectura. Veremos entradas más arqueadas, escaleras curvas, encimeras redondeadas y otros elementos arquitectónicos que crean mucha más suavidad y dimensión que las líneas rectas más ásperas que estamos acostumbrados a ver.



Año nuevo, casa nueva: Tips para tener ordenado el salón

1. Determina qué es realmente funcional y decorativo en el espacio, y si hay cosas que sobran deshazte de ellas.

2. Que todo tenga “su lugar”: Si la sala de estar se usa para más de un propósito, hay que designar áreas para diferentes momentos (ver la tele, trabajar, leer un libro…).

3. Limpieza de ver en cuando: Hay que revisar cualquier espacio de almacenamiento en y limpiar todo lo que ya no necesites o uses. Esto dará más espacio para las cosas que realmente usamos y necesitamos.

4. Deshazte de mantas viejas y cualquier cojín o elemento decorativo que resten glamour al espacio.

5. Evita colocar todo contra las paredes, excepto algunos muebles. Si el espacio lo permite hay que hacer “flotar” ciertas piezas a lo largo de la estancia como sillas, mesas auxiliares y lámparas de pie

Errores más comunes

1. No hacer una distribución adecuada de muebles y del espacio total: Combinar un sofá grande con una alfombra de 5x8, o una obra de arte demasiado pequeña sobre un sofá grande, son errores que se pueden cometer fácilmente. Si bien la estética es importante, lo es más asegurarse de que esas piezas sean realmente del mejor tamaño para su espacio

2. Elegir un mismo color o acabado para todos los muebles, haciendo que todo sea demasiado "matchy matchy": Es mejor mezclar y combinar con una variedad de acabados y capas de colores y texturas. Si todo es de un solo color, un solo material, un solo acabado, el espacio puede sentirse demasiado a juego y terminar careciendo de profundidad

3. Arte colocado a la altura incorrecta: Suena muy simple, pero puede ser lo primero que se note si se cuelga mal. Una buena regla para recordar es colgar los cuadros de modo que el centro de la pieza esté a la altura siempre de los ojos. NORMAS DE USO

