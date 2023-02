El empleo de lentes intraoculares para tratar las cataratas Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) En oftalmología, la palabra "catarata" significa la opacidad total o parcial del cristalino del ojo que impide que la luz se enfoque sobre la retina. En este sentido, quienes padecen cataratas en los ojos pueden recurrir al implante de lentes intraoculares para sustituir el cristalino opacificado y corregir su visión.

Para ello, es fundamental acudir a un especialista cualificado que preste sus servicios en un centro especializado, garantizando una intervención segura y exitosa. Este es el caso del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus, que cuenta con uno de los más prestigiosos equipos de oftalmólogos en Barcelona.

¿Qué son las lentes intraoculares para cataratas? Con el paso del tiempo, el cristalino, la lente natural del ojo, comienza a perder su transparencia y a tornarse opaco, obstaculizando el paso de la luz hacia la retina y provocando visión borrosa. De esta manera, las cataratas no permiten el paso de la luz a la retina, siendo un proceso muy común en personas de edad avanzada, aunque también puede aparecer en recién nacidos o en pacientes de mediana edad. Para su tratamiento es necesario sustituir dicho cristalino por lentes intraoculares a través de una cirugía.

Estos pequeños elementos son lentes artificiales que cuentan con diferentes potencias y graduaciones, las cuales deben ser medidas y calculadas (según la longitud del ojo y la curvatura de la córnea) por el oftalmólogo especialista en la cirugía de la catarata.

¿Qué tipos de lentes intraoculares existen? Según el número de focos y las necesidades de enfoque de cada paciente con cataratas, las lentes intraoculares se dividen en diferentes tipos. Así, es posible mencionar las monofocales, cuyo único foco permite corregir la visión de lejos, siendo necesario el uso de gafas para la visión cercana e intermedia.

Por otra parte, están las lentes intraoculares multifocales, que posibilitan el enfoque correcto a varias distancias. Actualmente, hay varios tipos según su configuración: difractivas, refractivas y de foco extendido o EDOF. Las primeras, las difractivas y refractivas, tienen una serie de anillos que dividen la luz al pasar a través de su óptica, configurando los focos principales de lejos y de cerca, pero no de visión intermedia; y las más modernas también generan un foco secundario para la visión intermedia, eliminando así las gafas de forma definitiva. Las EDOF tienen una geometría algo diferente, no utilizan anillos para dividir la luz, sino que modifican su curvatura, generando una superficie parabólica que también produce focos de lejos, cerca y media distancia. Cada lente tiene ventajas particulares, y debe ser el oftalmólogo el que decida cuál es la mejor opción para cada caso. Hay que señalar que, en los casos en los que el paciente tuviera astigmatismo previo a la cirugía, se implantan las lentes mencionadas, incorporando ese astigmatismo. Es lo que se denominan lentes intraoculares tóricas, tanto en la modalidad monofocal como multifocal.

Por lo tanto, a la hora de tratar las cataratas, el equipo de oftalmólogos en Barcelona del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus es una de las mejores opciones para garantizar resultados óptimos, con instalaciones dotadas con la última tecnología en cirugía.

