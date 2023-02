GCE Global Solutions, expertos en servicios de outsourcing con una presencia importante en España y América Latina Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) La externalización de una fase del proceso productivo de una empresa a una compañía especializada, conocida también como outsourcing, es una de las estrategias más utilizadas ahora mismo por firmas de todo el mundo por las grandes ventajas que ofrece.

En el mundo del outsourcing destaca un grupo de empresas en España llamado Grupo Consultor Empresarial, quienes son expertos con mucha trayectoria en áreas como payroll o nómina, asesoría legal con abogados, contabilidad y mucho más.

Los servicios de este grupo de empresas no solo se ofrecen ahora mismo en España, sino también en otros países de Europa y América Latina.

Servicios de outsourcing ofrecidos por GCE Global Solutions El grupo de empresas y firmas destaca a GCE Global Solutions como parte del grupo, especializado en el outsourcing internacional, en todo lo relacionado con gestión integral de negocios. El grupo está formado por un conjunto de empresas denominadas bajo el sello GCE.

Una de ellas es GCE Global, que constituye una red internacional de diferentes firmas especializadas en aspectos contables y legales, con una amplia presencia no solo en España, sino también en América. Para cualquier compañía que se desenvuelva en el sector de la contabilidad o de la ley, GCE Global Solutions es una excelente alternativa de outsourcing.

Por otro lado, está GCE Payroll Advisers, cuyos principales servicios de outsourcing se centran en las nóminas, ya sean nóminas de BPO, servicios EOR de nómina global, reclutamiento de talento, entre otros. GCE Legal, por su parte, es una empresa compuesta por un selecto grupo de abogados que pueden ofrecer sus servicios a las empresas en aspectos como litigios, consejo, representación legal, etc.

Outsourcing de primer nivel en España y en América Latina Ahora mismo, el Grupo Consultor Empresarial (GCE) es un grupo empresarial cuyos servicios de outsourcing no solo son muy reconocidos y solicitados por grandes empresas en España, sino que también se ha abierto un importante campo de acción en América Latina. Y es que actualmente, en este continente, el outsourcing está teniendo un auge muy importante, ya que cada vez más empresas solicitan la externalización de procesos a empresas especializadas para potenciar su rendimiento, su desarrollo y crecimiento de la mano de verdaderos expertos.

Esto también es cada vez más notable en otros continentes como Asia, Oceanía y África, en donde ahora mismo GCE también está ofreciendo sus servicios. De manera que en definitiva, se trata de un grupo de empresas y firmas con presencia global, que acercan a cada vez más compañías en todo el mundo, los beneficios y las ventajas que ofrece el outsourcing.

Para conocer más sobre el trabajo de GCE y de las firmas que lo conforman, este cuenta con un sitio web en el que se encuentra toda esta información. Allí se puede mirar más de cerca toda la amplia gama de áreas que cubre este grupo empresarial con sus servicios.

