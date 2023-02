Superar el miedo al agua con el método de los cursos de natación Nadar Sin Miedo

Según cifras, en España, al menos el 10 % de la población siente miedo a sumergirse dentro del agua. Se trata de un temor natural y razonable que puede manifestarse de diferentes formas.

Algunas personas sienten inseguridad al estar dentro del agua, mientras que en los casos más extremos, existe temor de siquiera acercarse al mar o a la piscina en zonas que no los cubren.

Sin embargo, también hay quienes, a pesar de sentir temor al agua, tienen el deseo de aprender a nadar. En este sentido, la mejor recomendación es buscar ayuda de un instructor especializado en tratar este tipo de casos, que imparta las técnicas necesarias para ganar confianza y seguridad en el agua.

En este contexto, los cursos de natación Nadar Sin Miedo cuentan con una experiencia de más de 10 años en el sector ofreciendo clases natación adultos Madrid, basadas en una metodología de trabajo propia que hace que las personas eliminen definitivamente su temor al agua.

Aprender a nadar con confianza y seguridad de la mano de Nadar Sin Miedo El miedo al agua es una emoción de supervivencia ante una realidad que parece peligrosa, por lo tanto, sentir miedo a ahogarse es algo normal. No obstante, no hay que dejarse superar por el miedo o la fobia. En este sentido, los especialistas recomiendan clasificar el miedo en pequeños grupos de miedos tangibles, como el miedo a meter la cabeza en el agua, miedo a flotar, etc. y aplicar pasos lógicos, pero en orden, para superarlos.

Además de la voluntad individual de cada persona, también es importante contar con un profesional experto en adultos con miedo al agua que ofrezca apoyo para ayudar a las personas a eliminar el miedo o la fobia a meterse en el agua. El profesional de Nadar Sin Miedo se encarga de guiar y acompañar al máximo a sus alumnos a vencer el miedo a través de un método de trabajo establecido, con objetivos y ejercicios precisos que facilitan y ayudan a las personas a vencer el temor al agua de manera definitiva dejando los miedos atrás.

Clases de natación para adultos en Madrid Nadar Sin Miedo se ha consolidado como una empresa referente en el sector de la natación de adultos con miedo al agua, en Madrid y en toda España, ya que se ha especializado en ofrecer clases de natación para adultos (también niños mayores de 8 años) que desean aprender a nadar sin miedo. Sus clases son con grupos reducidos, no masificadas, para garantizar un trato directo y un seguimiento detallado de la progresión de cada alumno y así hacer mucho más fácil el aprendizaje y la superación del miedo al agua.

Las clases se basan en el método propio NSM, que propone una enseñanza sistemática y personalizada a través de ejercicios prácticos bien definidos, adaptados a las circunstancias del adulto con miedo al agua, planteándolos de la manera más fácil de hacerlos, solucionando los problemas específicos que presente cada alumno. En cada clase, el instructor se meterá en el agua junto al alumno siempre que lo necesite, ofreciéndole ayuda directa para que pueda ir venciendo el miedo al agua.

El alumno según va ganando mayor dominio del medio acuático, irá aprendiendo los estilos básicos de natación como el crol, espalda y braza, así como las técnicas de flotación vertical en tres formas diferentes. Hay que señalar que el MÉTODO NSM incluye el aprendizaje, exclusivo en el sector de la natación de adultos con miedo al agua, de 3 tipos diferentes de flotaciones verticales que permiten flotar de pie con toda confianza y seguridad, gracias a que evitan el cansancio y el agotamiento físico que siempre aparecen al flotar de pie. Además, desarrollan las habilidades acuáticas de los alumnos, guiándolos sobre cómo hacer inmersiones básicas, apneas, giros e impulsos. De esta manera, hacen que las personas que antes veían el agua como un lugar muy peligroso y la natación como un deporte imposible para ellos, puedan verla ahora como un medio en el que se puede disfrutar y la natación como una actividad saludable, relajante y divertida.