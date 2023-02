Gabinete Moreta sobre por qué los jueces consideran a los peritos sus ojos y sus oídos Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 14:00 h (CET) A pesar de que los jueces son expertos en leyes y en la aplicación de estas para poder juzgar, estos no pueden saber de cualquier tema, sobre todo de asuntos técnicos.

Los peritos judiciales explican aspectos técnicos y económicos para que Su Señoría pueda tomar mejores decisiones, por eso se dice que: los jueces consideran que los peritos son “sus ojos y sus oídos”.

Los peritos judiciales son profesionales imprescindibles en el cumplimiento de la normativa legal española. Distintas leyes como la Ley del Seguro o la Ley de Enjuiciamiento Civil, recogen la figura y el rol de estos expertos, los cuales deben aplicar distintas normativas según el caso. Algún ejemplo de ellas, podría ser el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, el Código Técnico de la Edificación o el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, entre muchas otras.

El equipo multidisciplinar de peritaciones judiciales que conforma Gabinete Moreta ayuda continuamente a múltiples jueces en distintos procedimientos a dar luz sobre asuntos técnicos donde los Magistrados no suelen ser expertos. Estos profesionales cuentan con un gran valor probatorio ante los Tribunales de todo el territorio español y pueden trabajar en entornos bilingües.

La importancia de los peritos en la labor judicial Dependiendo del litigio, pueden ser necesarias valoraciones, hojas de aprecio, informes técnicos, contrainformes o dictámenes con respuestas a los extremos planteados y, por supuesto, las ratificaciones. Los peritos se dedican, entre otras cosas, a ayudar a los jueces a determinar una indemnización justa, una obligación de hacer, un reparto de responsabilidades, una pena u otra cuestión, según sea al caso. Esto hace que su papel sea muy relevante en determinados juicios.

La función de los peritos judiciales consiste en presentar un documento y ratificarlo, en el que la información debe ser expuesta de manera comprensible, sin faltar a la verdad y con un lenguaje accesible a personas legas en la materia, como pueden ser las partes implicadas o Su Señoría. Los peritos que no cumplen con su cometido arriesgan su título y oficio, existiendo sanciones penales e inhabilitación.

En particular, los peritos judiciales de Gabinete Moreta, se esfuerzan, sin renunciar a la calidad técnica, en ser lo más claros y dar trazabilidad, para transmitir la confianza necesaria y ser altamente fiables. De este modo, muchas Sentencias recogen sus argumentos y conclusiones.

Cuál es el trabajo de peritos de Gabinete Moreta en los procesos extrajudiciales y judiciales El rol de los peritos puede empezar en fases previas a la demanda o denuncia para conseguir acuerdos extrajudiciales que puedan acortar plazos y costes para las partes implicadas. El equipo de expertos también destaca la importancia de los peritos en los procesos extrajudiciales como Tribunales de arbitraje, o negociaciones extrajudiciales entre partes.

Los ingenieros y arquitectos de Gabinete Moreta realizan peritaciones sobre construcción, valoraciones de inmuebles, tasaciones de maquinaria y vehículos, industria, incendios, siniestros y discrepancias con aseguradoras, propiedad industrial y propiedad intelectual, e incluso peritaciones de empresas tecnológicas. Para lograr un resultado óptimo, ofrecen servicios desde asesoría técnica de viabilidad o negociaciones, hasta la elaboración de informes y dictámenes periciales y ratificaciones. Para ello, emplean diferentes herramientas como visitas de inspección, entrevistas, lectura y búsqueda de documentación, termografía infrarroja, ensayos de laboratorio etc.

El conocimiento sobre la labor de los peritos está cada vez más extendido en el mundo jurídico, el cual se beneficia cada vez más de esta figura, y equipos como Gabinete Moreta dan servicio para satisfacer esta demanda. En la página web de la empresa contestan a sus consultas y dan presupuesto.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ADDAW, el certificado de accesibilidad web La importancia de saber defenderse en una entrevista de trabajo El catálogo de puertas automáticas peatonales de ASSA ABLOY Bed Lifter, fabricante de camas elevables de calidad en España ¿Por qué es importante el instructor para superar la frustración en el surf?