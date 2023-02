Winery On Creations es una bodega de Yecla que combina arte y vino de alta calidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) En muchos países del mundo, el vino se consume como una bebida única para compartir momentos de soledad o para disfrutar de una comida con los seres queridos en un ambiente agradable.

Además de esto, tomar vino con moderación y de manera constante ayuda a las personas a mejorar su salud cardíaca, intestinal y cerebral gracias a sus componentes antioxidantes u antiinflamatorios.

La empresa Winery On Creations, con su colección de vinos DEMUERTE se especializa en el diseño y elaboración de vinos de primera calidad con un toque artístico que atrae a los consumidores en Yecla Murcia.

¿Qué hace que los vinos de Winery On Creations en Yecla sean tan especiales? Winery On Creations es reconocida en España por elaborar vinos provenientes de viñedos en Yecla, una zona con una excelente climatología y posición geográfica donde durante años ha sido tradición el cultivo de la viña. Esta climatología y sus terrenos extensos en campos han permitido la siembra y recolección de una gran variedad de uvas blancas y tintas. Por supuesto, la más popular es la uva Monastrell, la cual es utilizada por la empresa Winery On Creations para elaborar sus deliciosos vinos en Yecla. Las cepas de esta compañía tienen más de sesenta años de antigüedad y quienes se encargan de recolectar los frutos tienen mucha experiencia y conocimiento en la calidad y maduración de una buena uva de Monastrell. Actualmente, esta bodega cuenta con diversos vinos que integran diseños sumamente llamativos y que han sido elaborados de forma artesanal durante un tiempo adecuado. A su vez, poseen un aroma y sabor especial que les permite diferenciarse del resto de bebidas hechas con la uva de Monastrell y otras variedades.

¿Por qué comprar vinos DEMUERTE? La colección de vinos DEMUERTE está compuesta en gran medida por la uva tinta autóctona Monastrell, es decir, que está correctamente adaptada a las tierras de Murcia. Los viñedos en Yecla de esta empresa están seleccionados de tal forma que puedan permitir la producción de uvas con un aroma exquisito y una concentración frutal destacada. Estas uvas, por lo general, son pequeñas con piel gruesa y su concentración frutal promueve un color intenso en cada uno de los vinos que elabora la empresa. Cabe destacar, además, que esta empresa solo produce vinos veganos y trata sus viñedos en Yecla sin el uso de químicos potencialmente dañinos para el cuerpo humano y el medioambiente.

Por otra parte, Winery On Creations tiene un fuerte compromiso con la creación de vinos españoles que cuenten con un estilo impactante. De este estilo se encarga un equipo de especialistas en diseño que saben cómo integrar soluciones de arte creativas y diferenciadoras en las botellas de la compañía.

Winery On Creations trabaja junto a la bodega de los hermanos Candela en Yecla para optimizar el tiempo de la vendimia y así generar uvas de buena calidad. Además, utilizan tecnología de última generación para potenciar los resultados como la criomaceración, inertización, estabilización y embotellado.

