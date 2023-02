Terremoto en Turquía y Siria: las necesidades humanitarias siguen aumentando

El personal de Acción contra el Hambre en Siria, así como el equipo de emergencia desplegado en Turquía para apoyar al socio local de la organización, están dando respuesta a los terremotos acontecidos en Siria y Turquía, donde las necesidades humanitarias siguen aumentando un día después del peor terremoto del siglo en la zona.



“Los equipos de Acción contra el Hambre en Alepo están llevando a cabo una evaluación rápida de las necesidades junto con otros organismos para determinar las necesidades de respuesta prioritarias. Los refugios temporales identificados han sido evaluados junto con la Medialuna Roja Árabe Siria y se han recibido listas de los medicamentos que se necesitan de la Dirección de Salud de Alepo. Dada la experiencia de Acción contra el Hambre en la rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento en la zona, también se han evaluado las necesidades de agua. Hay una necesidad urgente de servicios de transporte de agua en camiones cisterna y se ha cortado el suministro de agua a los barrios afectados para que no obstaculice las operaciones de rescate”, explica el director de la misión de Acción contra el Hambre en Siria, Dariusz Zietek.

El jefe de la misión siria explicó que se necesita una respuesta humanitaria “a gran escala” para apoyar a la población siria vulnerable que, tras más de una década de conflicto y crisis, además de estar pasando por una crisis económica y un temporal de tormentas, ya dependía en gran medida de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas antes del grave sismo.

“Para ayudar a la gente a hacer frente a las secuelas de esta emergencia es necesario suministrar agua, alimentos y refugio, que pueden salvar vidas. Las organizaciones como Acción contra el Hambre, que ya están presentes en las zonas afectadas, son las más indicadas para prestar esta ayuda por sus conocimientos sobre el terreno y su capacidad de respuesta rápida”, asegura Zietek.

Respuesta en Turquía

En estas horas de búsqueda frenética de supervivientes a los terremotos que han dejado más de 5.000 muertos en ambos países, preocupa además el estado de los que han sobrevivido, pero no pueden volver a sus casas, durmiendo en miles de casos en vehículos, así como la salud mental de las familias de las víctimas y de los rescatistas y trabajadores humanitarios que asisten en esta catástrofe.

“La situación es todavía insegura, hay mucha incertidumbre. La gran mayoría duerme en los coches, porque muchas casas tienen grandes grietas y hasta que no evalúen los edificios no es seguro volver. En nuestra casa no había gas, ni luz ni agua potable, pero más que ayuda, que hace falta, sería necesario apoyo psicológico. Será complicado para el personal de rescate y humanitario que pueda ayudar si no recibe este apoyo psicológico. Hay gente muy afectada por lo ocurrido”, cuenta Daniel Martín, trabajador de Acción contra el Hambre, quien director de la organización en Colombia y que se encontraba en Gaziantep por razones personales junto a su familia durante los temblores.

“Nosotros acabábamos de llegar esa misma noche. Estábamos dormidos y obviamente nos levantamos corriendo para coger a los niños y ponernos debajo del marco de una puerta. El terremoto duró un minuto y pico, pero parecía que no iba a terminar nunca. La casa se balanceaba como si fuera una vela. De ahí claro, no podíamos correr porque estaba nevando y teníamos que poner ropa a los niños, coger unas mantas… Salimos y nos refugiamos en una caseta de madera cerca de casa, para que los niños no se mojaran. Por la mañana, cuando pudimos volver a casa a recoger algunas cosas para marcharnos, ocurrió el segundo terremoto. Dentro de todo hemos tenido suerte”, relata el compañero de Acción contra el Hambre.

El equipo de emergencias de Acción contra el Hambre se ha movilizado para comenzar un análisis preliminar de necesidades en Turquía y ofrecer su apoyo a la organización local implementadora en el país.

Esta unidad está compuesta por una coordinadora de emergencias, un logista, una coordinadora de agua, saneamiento e higiene y una coordinadora de salud y nutrición, entre otras personas, con el objetivo de gestionar y coordinar la respuesta logística al terremoto, incluyendo acciones de envío urgente de agua, productos de higiene, así como materiales para el refugio, nutricionales y logísticos, entre otros.