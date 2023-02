La ONG que convierte proyectos sociales latinoamericanos en empresas sociales con proyección en Europa, Share to Change Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) Share to Change está revolucionando el modo en que los proyectos de Impacto social y Medioambiental acceden a los recursos. Julián Espinosa, fundador de la asociación, ha creado una herramienta para transformar proyectos de impacto en emprendimientos sociales.

"Las ONGs son cada vez más dependientes de las ayudas estatales. Esto mata los proyectos. Creamos un sistema para convertir los proyectos en negocios sociales sostenibles, haciendo que sus gestores vivan de ello". Manifiesta el fundador desde la sede de la asociación en Barcelona.

La idea surgió cuando la ONG para la que trabajaba tuvo que despedirlo a pesar de su excelente desempeño. "El proyecto no pasó la subvención y nos quedamos en la calle", explica.

Entonces se preguntó: Cómo hacer que los líderes de proyectos de impacto socioambiental puedan "vivir bien de hacer el bien". "Hacer el bien debería ser el trabajo mejor pagado del mundo". Así nació Share to Change.

Cómo lograr la rentabilidad de ONGs La propuesta de Share to Change es diseñar acciones de impacto que aporten un valor agregado al mercado, así generan ingresos para sostener los proyectos de base social.

Los proyectos de impacto (asociaciones, ONGs o personas individuales con una idea) pasan primero por un proceso de capacitación enfocado en creación de modelos de negocio sostenible; se aplican metodologías provenientes del ecosistema start-up. Al final de esta etapa resultan productos y servicios de valor.

La segunda etapa es la promoción, venta y comercialización de estos productos. Se trata de encontrar un mercado con poder adquisitivo y la sensibilidad suficiente para invertir en productos que, además de resolver los problemas de los clientes, impacten positivamente en áreas sociales y medioambientales.

Para ello, Share to Change cuenta con una tienda online de alcance internacional, donde los productores pueden vender sus productos y servicios en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Finalmente, los proyectos acceden a una etapa de crecimiento. El principal componente de esta etapa es la búsqueda de financiación. Para ello, Share to Change cuenta con una plataforma de crowdfunding propia y una red de inversores privados interesados en proyectos sostenibles.

Al hacer parte de la base de socios de Share to Change, los proyectos de impacto de ONGs y asociaciones pueden funcionar, incluso, si no reciben subvenciones. De este modo, los servicios de las instituciones sin ánimo de lucro siguen siendo gratuitos para sus beneficiarios.

Proyectos beneficiados A pesar de su corta edad, la asociación Share to Change ha logrado impulsar proyectos en Colombia, Perú, Ecuador, México y España. Proyectos como el liderado por Ingenio Verde, un proyecto de siembra de árboles para emplear a víctimas del conflicto en Colombia; o el liderado por BioArea, una constructora 100% sostenible que construye un Co-living Ecológico en Medellín; incluso proyectos unipersonales como los Círculos de Saberes en Ecuador, un proyecto de capacitación y transformación de vida a partir de saberes tradicionales y ancestrales... Estos proyectos y muchos más están disfrutando de los beneficios de hacer parte de la asociación Share to Change, convirtiéndose en emprendimientos sociales que impactan a la sociedad, el medioambiente y generan recursos económicos suficientes para crecer y generar empleo con el impacto que generan.

Cómo ser parte Actualmente, la institución está recibiendo convocatorias de proyectos para su evaluación. Los proyectos seleccionados podrán asociarse y recibir los beneficios más destacados para la multiplicación del impacto de sus proyectos. Share to Change es una asociación sin ánimo de lucro y destina todos sus ingresos a proyectos de impacto social y medioambiental en todo el mundo. Los proyectos que deseen hacer parte pueden inscribirse rellenando el formulario en su página web.

