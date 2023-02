Hay quienes construyen muros para protegerse de un dolor que les supera, por ejemplo la muerte de una madre. El muro que construye Olvido es otra niña llamada Édani, que vive en un mundo llamado Gea situado a una distancia inconmensurable de la Tierra. Esta creación, que vive arrinconada en su mente desde niña, se hará real unos años después cuando Olvido se encuentre cara a cara con uno de sus imaginarios habitantes.



A menudo los escritores perseguimos una idea durante años, sin saber muy bien cuando la vida nos dejará tiempo de pararnos a plasmarla. La idea central que atraviesa “Planeta Olvido” de Eva G. Guerrero (Apache Libros, 2022) lleva recorriéndola media vida, y por ello nos encontramos ante seguramente el proyecto más personal en el que hasta el momento se ha embarcado. Particularmente tengo cierta aprensión de enfrentarme a una de estas historias que han caminado a mi lado hace décadas. Tienen tanto de mí y me siento tan impregnado de ellas, que me asalta el miedo a caer en la tentación de plasmarlo todo de golpe y acabar metido hasta las rodillas en un batiburrillo lleno de claves que solo yo entiendo. Por suerte, yo no soy Eva.

Lo que no quiere decir que “Planeta Olvido” no sea una historia inmensa, en todo el sentido de la palabra. No se puede definir de otra manera un viaje que no solo atraviesa el espacio sino el tiempo, y en el que conviven sin estorbarse la geopolítica, el suspense, la fantasía (que va empapando la realidad según las implicaciones de Gea van encontrando resonancia en nuestro mundo), el romance, el noir elegante, la ciencia ficción especulativa, la crítica social, y una visita constante y agridulce a las habitaciones de la nostalgia, que es donde aún vive nuestra infancia. Al mismo tiempo y casi sin darnos cuenta, la autora, al estilo de los habitantes de Gea, va invadiendo nuestro mundo de su imaginario de referencias y lugares comunes, que a más de un lector llevará a recorrer su particular viaje al pasado.

Y en este conjunto se me olvidaba la geometría: Porque en el centro de esta historia de historias de mundos paralelos, asistimos a una complejísima red de intrigas que acechan a Olvido y a la estabilidad de su mundo; al sistema de castas en forma de círculos concéntricos, que rige los destinos de Gea desde tiempos inmemoriales. Y finalmente a esos dos triángulos sentimentales tan bien urdidos, y que se acoplan como un guante a la narración. Las situaciones, los móviles de cada personaje, no importa el universo al que pertenezcan, tienen un sentido y una finalidad. Incluso cuando parezcan desafiar a la lógica. Y la culpa de todo ello es un andamiaje muy sólido (por cuanto se sostiene en un conjunto proclive a la dispersión), que no sorprende partiendo de una autora tan minuciosa en los detalles y construcción de caracteres, tan atenta a los sentimientos de sus personajes. Y que creo, que ahora sí, ha encontrado su voz.

“Planeta Olvido” podría quedar en una historia entretenida, pero Eva Guerrero la vuelve emocionante, de esa emoción que nos obliga a desear conocer el desenlace, pero anhelar que éste no llegue nunca. Y todo ello sin dejar de desafiarnos, de plantearnos dudas, de obligarnos a dar un paso más en esa búsqueda a tientas de los límites entre realidad y ficción.

“Planeta Olvido” es toda una experiencia.