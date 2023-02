La colección de multiherramientas Leatherman de Edición Limitada llega a España Comunicae

martes, 7 de febrero de 2023, 18:04 h (CET) La nueva colección lleva por nombre GARAGE, inspirada en el garaje original donde Tim Leatherman fabricó su primera herramienta. Este año es el 40 aniversario de la marca En 1983, Tim Leatherman diseñó y fabricó la primera multiherramienta en un garaje. Hoy en día, Leatherman GARAGE emplea ese mismo espíritu de determinación, perseverancia y diseño para probar nuevas ideas, experimentar con las antiguas (como su diseño PST original) y descubrir qué funciona y qué no. Todo lo que salga del GARAGE se lanzará en edición limitada, menos de 1.000 unidades.

Se recomienda inscribirse en la newsletter de la marca para ser los primeros en estar informados y no perder la oportunidad de poder obtener una de las herramientas de esta novedosa línea de productos, GARAGE. Este lanzamiento es solo el principio, se esperan muchas novedades para este 2023.

La colección se lanzó el año pasado en Estados Unidos y gracias a su exitosa acogida ha dado un salto y llega a Europa para que los amantes de Leatherman tengan la oportunidad de comprar una multiherramienta exclusiva. GARAGE da prioridad a la innovación, superarse en el diseño, la ingeniería y la experimentación. Esta serie de Edición limitada se ha sometido a minuciosas pruebas, ver lo que funciona, y lo que no. El objetivo es utilizar el conocimiento del consumidor para crear una herramienta a medida y que esto determine que producto verá el exterior y cual se quedará en el laboratorio de experimentación de Leatherman.

Ediciones limitadas para fanáticos reales

Todo lo que salga de GARAGE se lanzará en una edición limitada de menos de 1.000 piezas, y también dejará de fabricarse cuando se agote por completo. Lo especial de esto: los fanáticos de Leatherman se vuelven parte del desarrollo del producto, porque sus necesidades y comentarios fluyen directamente a la creación de la colección. Las rarezas reales y los coleccionables se crean para los verdaderos fanáticos de Leatherman. Este proyecto único también rinde homenaje al pasado de Leatherman, donde Tim Leatherman creó un nuevo mundo desde su garaje hace 40 años: diseñó y fabricó la primera multiherramienta en su garaje, de ahí el acertadamente llamado Garaje, el "laboratorio de pruebas". Lee, el hijo de Tim Leatherman, dirige el equipo GARAGE.

Llega a España Leatherman Europe75

EUROPE75, el primer buque insignia de la colección GARAGE en España. Es la versión modernizada de una navaja de bolsillo que acompañó a Tim y Chau Leatherman en su viaje por Europa en 1975. Influenciada por las experiencias de esa época, la multiherramienta EUROPE75 cuenta con 11 herramientas indispensables para viajar y, por lo tanto, ofrece todas las funciones para ser la compañera perfecta para cada aventura con su diseño compacto. Además, se ha integrado la tecnología FREE®, que garantiza herramientas robustas y totalmente bloqueables y un acceso fácil a todas las funciones con una sola mano.

Herramientas incluidas

Navaja 420HC

Tijeras con resorte

Punzón

Abrelatas

Abrebotellas

Sacacorchos de palanca

Destornillador Phillips

Destornillador mediano

Destornillador extrapequeño

Regla (2,5cm)

Pelador de cables Dimensiones

Longitud de la hoja: 5,6 cm

Largo cerrado: 9,2 cm

Peso: 116 g

Ancho: 1,6 mm Materiales

Acero inoxidable 420HC

Escalas de agarre recubiertas con Cerakote Leatherman Garage Europe75 de un vistazo

Limitado a 1000 piezas en todo el mundo

PVP: 149,00 € Cómo todo empezó

En 1975 durante un viaje a Europa, Tim Leatherman y su mujer Chau se encontraron con diversas situaciones, desde fugas de agua en las tuberías de los hoteles a reparaciones en medio del camino de su destartalado Fiat. Tim se dio cuenta de que necesitaba una herramienta multiusos basada en unos alicates.

Cuando Tim regresó a Estados Unidos, dio forma a su idea de "herramienta multiusos" esbozada durante el viaje y se puso a trabajar.

¿Quién es Leatherman?

Desde las instalaciones de Leatherman en Portland (Estados Unidos), la marca está comprometida a ofrecer la mejor gama de productos multiusos para ayudar a resolver las situaciones esperadas e inesperadas de la vida cotidiana. Su trayectoria comenzó en 1983, con la primera multiherramienta del mundo basada en alicates creada por su fundador, Tim Leatherman. Este año es su 40 aniversario y se fabrican alrededor de 8.000 herramientas al día.

En la actualidad, todos sus productos deben pasar un riguroso control de calidad, utilizando únicamente acero inoxidable de altas prestaciones. Es por ello por lo que, si se necesita una herramienta de bricolaje, viaje, acampada, uso profesional o incluso primeros auxilios, Leatherman es una marca de confianza.

Las multiherramientas Leatherman están respaldadas con 25 años de garantía, por eso, el usuario no tendrá que preocuparse si se rompe alguna pieza. Sea cual sea el desafío, siempre con una Leatherman a mano totalmente funcional que hará la vida más sencilla.

En definitiva, la marca ofrece soluciones para salir airoso de cualquier dificultad y resolver problemas diarios, "porque la vida ya presenta suficientes retos".

Se invita a seguir los perfiles de la marca en redes sociales Facebook e Instagram y a suscribirse a su newsletter para estar al día de las últimas noticias de Leatherman.

