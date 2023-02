¿Por qué el marketplace online es un mercado en alza? Emprendedores de Hoy

martes, 7 de febrero de 2023, 14:55 h (CET) Concretamente en España, el 64% de la población entre los 18 y 64 años de edad ha comprado alguna vez en los marketplaces online. Los cambios en los hábitos de compra de los consumidores han hecho que estos tipos de comercio virtual sean la opción preferida para realizar las compras en línea en todo el mundo.

Por definición, el marketplace es una plataforma en la que se muestran diversos productos, para que luego sean los usuarios que decidan cuáles comprar, contando con toda la logística necesaria para efectuar dichas transacciones. De este modo, sirve de intermediario entre vendedores y compradores, aportando beneficios a ambas partes.

Una característica relevante de este centro comercial online es que se adapta a todo tipo de sector, incluso el mercado de anuncios clasificados. Este es el caso de Anuto, una plataforma donde los usuarios pueden publicar gratis cualquier tipo de anuncio y encontrar compradores.

Modelo de ventas online que brinda beneficios a compradores y vendedores El origen del marketplace no es algo nuevo, su aparición se remonta al año 1995 con la aparición de eBay como el primer modelo de comercio en línea en el mundo. No obstante, debido a la favorable aceptación que tuvo este modelo de negocio, con el paso del tiempo fueron surgiendo nuevas plataformas digitales como Amazon, AliExpress, Facebook Marketplace entre otras, que alcanzaron el éxito gracias a los beneficios que brinda esta plataforma.

El crecimiento sostenido que ha registrado los marketplaces responden a diversos factores como la adaptación de los usuarios a las nuevas tecnologías, la posibilidad de acceder a ofertas y comparar precios en cuestión de minutos, los bajos costes de distribución, así como la facilidad para la logística de envíos por parte de las marcas.

Gracias al marketplace, los usuarios han conseguido una alternativa, rápida, cómoda y segura de adquirir los artículos que necesitan en menor tiempo. Por otro lado, las pymes han conseguido un espacio con amplio alcance para vender sus productos, aumentando su visibilidad y rentabilidad.

Un mercado en alza, el marketplace online Diversos estudios apuntan que los marketplaces están creciendo el doble en comparación con los e-commerce. Hasta 2021, la tasa de ventas del primero fue de 25% mientras que las del comercio electrónico fue de solo un 12 %. Entre las principales razones a las que se le atribuye este hecho, está que los usuarios consiguen mayores ofertas y pueden comparar precios y calidad. Por otra parte, las empresas han logrado impulsar los márgenes de sus negocios, manteniéndose estables a pesar de la inflación y los problemas de la cadena de suministro.

En cuanto al futuro del marketplace, el informe anual "Future of Marketplaces 2022", prevé que este representará el 59% del sector del comercio electrónico a escala mundial para el 2027. De este modo, se convierte en una plataforma de ventas que, lejos de desaparecer, ganará mayores espacios en el mercado virtual.

Todos estos aspectos hacen del marketplace online un mercado cada vez más utilizado por plataformas de ofertas en línea como Anuto, para conectar usuarios con empresas, ayudándolos a cubrir sus necesidades.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.