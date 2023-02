Acelerón de la UE a las energías renovables e instalación de paneles solares por Vatios Verdes Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) El autoconsumo en Europa ha pasado de ser una opción energética a una prioridad a favor de un consumo más eficiente y de un planeta más verde.

Esto se ha debido en gran parte gracias a las iniciativas y medidas tomadas por las principales organizaciones del continente, tales como la Unión Europea. Recientemente, la UE ha anunciado que se encuentra ya trabajando en una nueva normativa, que en esencia lo que busca es hacer más rápida la tramitación para la instalación de paneles solares. La siguiente información ha sido recopilada por la firma Vatios Verdes, una compañía zaragozana dedicada a la consultoría energética.

La UE da un impulso a las energías renovables La UE ha designado recientemente a la Comisión Europea para comenzar a trabajar en un nuevo reglamento que acelere la instalación de energías renovables en la mayor cantidad posible de hogares europeos. La intención es que a las personas se les haga mucho más fácil y rápido el poder acceder a instalaciones de autoconsumo para su vivienda o pequeña empresa. Así mismo, se ha determinado que en pro de beneficiar a las instalaciones de 50 kW o menos que no hayan tenido permiso de las autoridades, podrán ser instaladas por las personas después de un mes hecha la solicitud. La idea es que más viviendas y empresas pequeñas puedan aprovechar este beneficio y comenzar a ser autosuficientes en materia energética. En otras palabras, si después de un mes de haber hecho la solicitud, las personas no han recibido respuesta de la Administración de su Comunidad para la instalación de sus paneles solares, tendrán el permiso de hacerlo sin mayor contratiempo.

Cuáles son los puntos importantes que se tratan dentro del nuevo reglamente energético de la UE El reglamento de la UE para acelerar las renovables en Europa trata algunos puntos importantes dentro del mismo. Entre ellos se encuentra la renovación de parques renovables en España para que vuelvan a funcionar, tales como algunos parques eólicos en el país. En este punto también se habla sobre la necesidad de conceder permisos para su mejoramiento y potenciación, con el fin de que trabajen mejor y con más capacidad. El reglamento también trata sobre la necesidad de impulsar el uso de bombas de calor, para lo cual el tiempo para otorgar los permisos ahora no deberá superar los 3 meses.

Los efectos del cambio climático ya son notables en cada vez más lugares del mundo, por lo que en otras latitudes se ha comenzado a combatir a través de medidas de este tipo, como una manera de aportar un grano de arena en pro de un mundo más ecológico. En este contexto de acelerón de las renovables por parte de la UE, contar con compañías como Vatios Verdes será crucial para garantizar que todos puedan aprovechar al máximo los beneficios de este tipo de energía.

