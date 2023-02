Cómo mantener el frigorífico en perfectas condiciones, por DiazMas Comunicae

viernes, 3 de febrero de 2023, 15:38 h (CET) Llamar a un servicio técnico oficial en caso de avería de un refrigerador ofrece numerosas ventajas, incluyendo una reparación de alta calidad, segura y duradera, así como soluciones personalizadas y mantenimiento preventivo Mantenimiento de frigoríficos

Según el servicio técnico oficial General Electric consultado, algunas de las averías más comunes en los frigoríficos incluyen:

- Fallos en el compresor: es la parte más importante de un frigorífico y puede fallar por varias razones, como un sobrecalentamiento o una falta de lubricación.

- Problemas con el termostato: puede ser una causa común de temperaturas erráticas en el interior del frigorífico.

- Fuga de gas refrigerante: esto puede hacer que el frigorífico no enfríe adecuadamente y puede ser peligroso si se inhala el gas.

- Problemas con el sistema de enfriamiento: incluyendo obstrucciones en las tuberías o una falta de circulación de aire.

- Problemas con el sistema de descongelación: puede causar un acumulamiento de hielo en el interior del frigorífico o una temperatura demasiado alta.

Es importante tener en cuenta que la prevención y el mantenimiento regular pueden ayudar a reducir la probabilidad de las averías en los frigoríficos.

Consejos para el mantenimiento de frigoríficos

Además, aquí hay algunos consejos para ayudar alargar la vida útil del frigorífico así como también a prevenir averías:

- Limpiar regularmente el interior y el exterior del frigorífico, incluyendo las rejillas de ventilación.

- Asegurarse de que el frigorífico esté nivelado y que haya suficiente espacio alrededor para permitir una buena circulación de aire.

- Verificar regularmente los sellos de las puertas para asegurarse de que estén en buen estado y cambiar los sellos dañados inmediatamente.

- No sobrecargar el frigorífico, lo que puede obstaculizar la circulación de aire y causar problemas con el sistema de enfriamiento.

- No se deben poner alimentos calientes en el frigorífico hasta que se hayan enfriado completamente.

Si se siguen estos consejos y se realiza un mantenimiento regular, se puede ayudar a prolongar la vida útil del frigorífico y prevenir problemas innecesarios.

Mantenimiento de los componentes internos

Antes de realizar cualquier trabajo en el frigorífico, hay que asegurarse de desconectar el enchufe. Los principales componentes que requieren un cuidado mínimo pero importante son:

-La rejilla

-El compresor

-El drenaje interno de agua de condensación

La rejilla es un radiador que sirve para evitar el sobrecalentamiento del motor del frigorífico, ya que permite enfriar el líquido refrigerante dispersando el calor hacia el exterior.

Al menos dos veces al año debe cepillarse toda la rejilla en sentido vertical y horizontal, preferiblemente con una aspiradora con cepillo. De este modo, el polvo y la suciedad no impedirán que la parrilla funcione correctamente y no provocará un aumento del consumo eléctrico.

El compresor es el corazón de todo el sistema de refrigeración, ya que permite todo el mecanismo de funcionamiento interno del frigorífico al regular la presión del refrigerante.

El compresor no necesita mantenimiento en su interior, pero también es importante eliminar el polvo de este aparato, ya que es propenso a calentarse mucho.

En la parte inferior de la pared interior de cada frigorífico se encuentra el orificio de drenaje, que sirve para evacuar el agua de condensación a una bandeja de plástico colocada cerca del compresor, que la evapora con el calor.

Si se observa que hay agua en el fondo del frigorífico, es probable que el tubo de desagüe esté obstruido. En este caso es aconsejable intentar liberar el paso.

Las juntas

La junta del frigorífico impide que salga el aire frío y bloquea la entrada de calor del exterior. Es fundamental que haya una buena adherencia entre la junta de la puerta y el cierre del frigorífico, ya que un cierre defectuoso, o con juntas demasiado viejas, además de aumentar el consumo eléctrico, podría favorecer la formación de moho y escarcha.

Por lo tanto, se deben limpiar a fondo las juntas y comprobar que funcionan y se adhieren perfectamente, al menos una vez cada 2 meses.

Para limpiar las partes más insidiosas, se puede utilizar un cepillo pequeño, junto con un producto de limpieza que no sea demasiado corrosivo, para evitar estropear la goma. A continuación, se debe aclarar a fondo para eliminar todos los restos de agua de limpieza.

Sustitución de juntas desgastadas

Con el tiempo, las juntas pueden desgastarse y dejar de funcionar correctamente. En estos casos, deben sustituirse las juntas y, en el caso de juntas integradas en la puerta, debe sustituirse todo el bloque.

La temperatura

La temperatura del frigorífico, medida en la zona baja, debe estar entre +4° y +8°. La comprobación de la temperatura correcta del frigorífico se realiza, en algunos casos tras la descongelación, con el termómetro introducido durante al menos 30 minutos.

Es importante no descuidar el mantenimiento del frigorífico, para estar seguro de su funcionamiento, indispensable para la correcta conservación de los alimentos.

Por qué acudir a un servicio técnico oficial cuando se avería el frigorífico

Hay varias razones por las que se recomienda llamar a un servicio técnico oficial en caso de avería en del frigorífico:

Experiencia y capacitación: los técnicos oficiales tienen experiencia y capacitación en reparar una amplia gama de marcas y modelos de refrigeradores.

Piezas de repuesto de alta calidad: los servicios técnicos oficiales suelen tener acceso a piezas de repuesto originales y de alta calidad, lo que garantiza una reparación de alta calidad.

Garantías: si se utiliza un servicio técnico oficial, es más probable que se respete la garantía del fabricante en caso de que la avería sea cubierta por ella.

Conocimiento técnico: los técnicos oficiales están capacitados para detectar y solucionar problemas técnicos complejos que un reparador no calificado no podría abordar adecuadamente.

Seguridad: los técnicos oficiales están capacitados para trabajar de manera segura y garantizar la seguridad de los usuarios y la propiedad durante la reparación.

En resumen, llamar a un servicio técnico oficial es la mejor opción para garantizar una reparación de alta calidad, segura y duradera en caso de avería en su refrigerador.

