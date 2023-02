Servicio de telesecretaria para optimizar la atención al cliente, de la mano de SVAE Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Poner en marcha un negocio y, sobre todo, mantenerlo, conlleva grandes dificultades. Los autónomos, emprendedores y pymes deben estar atentos a muchos aspectos laborales. Esto incluye la ejecución de sus tareas, el control de documentos e informes, el material de trabajo, etc. A todo ello, se suma la atención personalizada que los clientes quieren recibir de la empresa.

En estos casos, una secretaria puede ser una gran aliada. Este perfil profesional es ideal a la hora de estrechar lazos de unión con los clientes, encargándose de la atención de llamadas y de los correos electrónicos que recibe una empresa a diario.

Desde SVAE ofrecen la opción de externalizar este servicio, de modo que permite que las empresas dispongan de una telesecretaria para optimizar la atención al cliente y rentabilizar este aspecto de su negocio.

¿Cuáles son los beneficios de contratar los servicios de SVAE? SVAE pone su servicio de telesecretaria al alcance de todo tipo de empresa o empresario, aportando múltiples ventajas. En primer lugar, asegura un mejor servicio al cliente, ya que evita las continuas llamadas no contestadas o el tener que esperar mucho tiempo a ser atendido. Hechos que, a menudo, causan que el cliente acabe desistiendo y vaya a la competencia.

Por otro lado, al no contar con un personal presencial para realizar estas funciones, las empresas consiguen ahorrar mucho dinero y espacio. Además, SVAE ofrece un servicio especializado garantizando que el trabajo se realice de forma efectiva, eficiente y rápida, lo cual también lleva implícito un ahorro para la empresa.

Finalmente, con este servicio de telesecretaria es posible asegurar que todo cliente que se comunique con la empresa quede satisfecho, reforzando la imagen de la marca. Esto se debe a que no solo será posible conseguir la fidelización de muchos clientes, sino también que estos recomienden la compañía a sus familiares y amigos, lo cual se traduce en el aumento de la cartera de clientes y mayor rentabilidad.

Atención al cliente en todo momento El servicio externalizado de SVAE es una opción ideal para aquellos negocios cuya actividad le impide gestionar todas las llamadas. Cuentan con un equipo especializado que se encarga de estudiar las necesidades de cada empresa para ofrecer la solución que mejor se ajuste a ella.

Un aspecto que destaca de esta firma es que proporcionan atención profesional las 24 horas. Por tanto, puede ser de gran ayuda para empresas con servicios de emergencia o profesionales con atención de urgencias las 24 horas.

SVAE externaliza el servicio de secretariado buscando que, en poco tiempo, las empresas noten beneficios respecto al ahorro y su crecimiento. Es posible contactarlos por medio de su página web, ya sea para contratar sus servicios o resolver cualquier duda presentada.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.