COliving Hotels incentiva la migración de los nómadas digitales

jueves, 2 de febrero de 2023, 20:17 h (CET) La transformación de las formas de trabajo y su evolución a una dinámica 100 % remota, ha creado un estilo de vida único entre quienes lo ejercen. Ellos se reconocen entre sí como nómadas digitales.

Estos no solo tienen la oportunidad de generar ingresos sin la obligación de permanecer en una oficina durante toda la jornada, sino de poseer libertad de movimiento, es decir, desarrollar la actividad económica viajando y cambiando de residencia habitualmente.

En ese sentido, España le ha conferido trascendencia a esta figura, con la recién aprobada Ley de Startups y visado para nómadas digitales, que ya se encuentra publicada en el BOE y que busca impulsar el emprendimiento, atraer el talento e incrementar el trabajo a distancia en el país. Entre muchos otros beneficios de este estatuto, destacan mejores circunstancias fiscales, disminución de la burocracia y costes asociados con el ejercicio profesional de las organizaciones emergentes con base tecnológica, principalmente.

En este contexto, COliving Hotels, una de las plataformas de reserva en hoteles para estancias largas mejor referenciadas y calificadas en el mundo, va en consonancia con las nuevas disposiciones normativas y amplía sus ofertas de alojamiento temporal a freelance, emprendedores u otros que practican esta modalidad de empleo.

¿Qué beneficios tiene el visado para teletrabajadores internacionales? La nueva Ley de Startups, vigente desde enero de 2023, es similar a un permiso de residencia con el que el extranjero tendrá beneficios fiscales durante 12 meses y posibilidad de renovación a 5 años. Es decir, su coste de vida se reduce sustancialmente, mientras accede a la cobertura 4G en toda España.

También, dentro del reciente precepto, se estipula una bonificación del 100 % de la cuota del Régimen Especial de Trabajo Autónomo para los societarios que sigan siendo empleados por cuenta ajena. Asimismo, se modifica el régimen fiscal de impatriados, que establece que los profesionales independientes e inversionistas pueden tributar al 24 % de su IRPF, declarar en el país y no de manera global. Además de ello, las empresas que adquieran la condición de startup, obtendrán una reducción del 15 % en el Impuesto de Sociedades (IS) durante cuatro años.

Finalmente, el régimen stock options se modifica con el propósito de que los emprendimientos paguen los impuestos solo en el momento en que vendan sus títulos.

Modelo Live as a Service De conformidad con las nuevas normas, COliving Hoteles incentiva las reservas y la migración de estos expertos, a través de su portal, que permite encontrar diferentes hoteles acondicionados tanto para el trabajo como el ocio, y con todo incluido.

Los nómadas digitales tendrán suministro de servicios básicos de luz y agua, seguridad 24 horas, limpieza semanal, alimentación y, por supuesto, Wifi de alta velocidad en cada uno de los lugares que desee reservar.

En la página, además, las personas tienen la opción de conectarse con otros, creando una nueva COmmunity, que hace la experiencia de vivir en un hotel como si estuviera habitando un barrio temporal.

