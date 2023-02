Infinity Group y las casas modulares, un sector en expansión Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 19:24 h (CET) En los últimos años, las casas modulares han ganado popularidad, porque son estructuras resistentes a los cambios meteorológicos y más sencillas de construir. También se conocen como casas prefabricadas, ya que se elaboran previamente en fábricas y se dividen en estructuras que luego se instalan de forma sencilla en el terreno destinado.

En este sentido, Infinity Group es una empresa en auge que ofrece construcciones modulares de gran calidad en sus acabados en la Comunidad Valenciana. Con este fin, ponen a disposición a su grupo de expertos en el área, para realizar construcciones a medida.

Casas modulares en Valencia por Infinity Group El uso de las casas prefabricadas se ha expandido tanto en España como a nivel mundial. Esto se debe a que son una solución ante la necesidad de seguridad, resistencia e inmediatez que a veces se requiere en la construcción de una vivienda. Entre las diferentes empresas que ofrecen este servicio, se encuentra Infinity Group. Esta cuenta con un proceso integral, llevado a cabo por su equipo, el cual se encarga de la construcción de las piezas y el montaje de las casas modulares. Para que este proceso sea más eficiente, no trabajan con intermediarios, sino que fabrican ellos mismos los paneles que se van a requerir para cada vivienda. Con esto, consiguen que el diseño y desarrollo de cada espacio se adapte a las exigencias del cliente, brindando máxima calidad gracias a la materia prima resistente.

Existen otras ventajas que se adquieren con este tipo de viviendas. Por un lado, evitan el daño por agentes naturales, ya que no se construyen directamente sobre el terreno. Otro aspecto que llama la atención es que, a diferencia de una casa tradicional, las modulares tienen menores costes, porque se reduce el tiempo de trabajo y se pueden instalar en cualquier tipo de terreno. De igual manera, los trabajos de construcción no dependen de la meteorología ni otros inconvenientes pasajeros.

Presupuesto personalizado para casas prefabricadas Con relación a los materiales, Infinity Group selecciona aquellos que otorguen resistencia frente a los cambios de las estaciones, de manera que ni el invierno ni las altas temperaturas puedan afectar a la estructura.

El constante cambio en las necesidades de los clientes ha traído consigo la modificación del proceso de construcción que ofrece esta empresa. De manera que, al inicio del proyecto, los expertos escuchan las necesidades específicas del cliente, para así construir unas casas modulares que se ajusten a la perfección.

Para solicitar un presupuesto personalizado y sin compromiso, solo hace falta acceder a la web de Infinity Group y rellenar el formulario de contacto, ofreciendo información lo más detallada posible sobre el proyecto que se quiere llevar a cabo.

