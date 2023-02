Informática Sevilla ofrece mantenimiento, ciberseguridad y tranquilidad para empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 17:57 h (CET) Con las dinámicas tecnológicas actuales, el mantenimiento informático en Sevilla y en muchas partes del mundo es un tema cada vez más importante para las empresas.

Las organizaciones pueden garantizar que sus sistemas informáticos permanezcan en buenas condiciones mediante la implementación de prácticas profesionales adecuadas, incluyendo el mantenimiento preventivo, las copias de seguridad periódicas, las actualizaciones de software y hardware, entre otras.

Subcontratar estos servicios conlleva importantes beneficios, por lo que Informática Sevilla cuenta con especialistas altamente cualificados en esta área que se encargan de proporcionar servicios y soluciones relacionadas con los sistemas informáticos.

Buscar la tranquilidad informática para una empresa Informática Sevilla presta servicios tecnológicos integrales y a la medida de las empresas, con el que despreocuparse de los problemas informáticos del día a día. El mantenimiento informático para empresas en Sevilla está basado en una parte preventiva en la que el equipo de informáticos realizan una primera auditoría de seguridad informática, actualizaciones e instalación de sistemas automatizados para que la empresa no deba preocuparse más por la informática y pueda optimizar su tiempo y productividad de sus trabajadores.

En el mantenimiento que presta Informática Sevilla se incluyen por supuesto las visitas concertadas siempre que el cliente lo necesite, además de los controles de telemantenimiento en remoto que agilizan las tareas y optimizan los tiempos para ambas partes; además de una activa de reparación por prioridades.

Por otra parte, la ciberseguridad es un aspecto muy importante a tener en cuenta por parte de las empresas, que en su día a día gestionan y generan un alto volumen de datos. Es por ello que Informática Sevilla vigila a través de medidas de seguridad informática, el procesamiento que se hace de los datos, con el objetivo de evitar la manipulación de estos y el acceso por personas no autorizadas.

¿Qué ocurre cuando el mantenimiento informático no es suficiente? En ocasiones, y en especial las empresas con un gran volumen de equipos informáticos, necesitan de una supervisión y mantenimiento constante de los puestos informáticos de la empresa. En este tipo de casos es posible encontrarse, por ejemplo, con empresas de Call Center, instituciones públicas, universidades, etc. Son compañías exigentes que necesitan que sus equipos informáticos estén siempre en perfecto funcionamiento y con soluciones inmediatas a las diferentes casuísticas que puedan suceder.

Para estas empresas, existe una solución muy eficaz, el Outsourcing informático. Informática Sevilla ofrece un servicio de externalización de técnicos informáticos. De esta manera, la empresa siempre contará con el mejor equipo de informáticos en la oficina y en la programación de soluciones CRM, Moodle y ERP. También son un proveedor de hardware específico, software especializado y sistemas de Call y Contact Center. Esta empresa trabaja directamente con las organizaciones y brinda soporte de nivel 1 y nivel 2 a los informáticos o administradores de sistemas y redes para las compañías que necesiten de este tipo de servicios.

Informática Sevilla cuenta con un equipo de expertos en programación a medida, desarrollo Web, programación de APIs, plataformas Moodle y soluciones para el teletrabajo. El mismo trabaja con servidores Linux, Windows, sistemas Mac OSX y alta disponibilidad de voz y datos. Además, se encarga de la extracción y recuperación de datos de un servidor para los clientes que necesitan realizar conexiones específicas.

Informática Sevilla ofrece soluciones informáticas de alto nivel Informática Sevilla cuenta con un equipo de expertos en programación a medida de soluciones CRM y ERP, desarrollo y programación de plataformas Moodle personalizadas para campus virtuales de empresas educativas y universidades online, desarrollo Web, programación de APIs y soluciones para el teletrabajo. Trabaja con servidores Linux, Windows, sistemas Mac OSX y alta disponibilidad de voz y datos.

También son un proveedor de hardware específico, software especializado y sistemas de Call y Contact Center. Informática Sevilla destaca además por trabajar directamente con las organizaciones y brinda soporte de nivel 1 y nivel 2 a los informáticos o administradores de sistemas y redes para las compañías que necesiten de este tipo de servicios más específicos.

Con más de 20 años de experiencia en Sevilla, la empresa es un aliado importante para evitar el robo y la pérdida de datos a nivel corporativo, ya que dispone de métodos de recuperación de datos de discos duros, móviles y servidores. Del mismo modo, también ofrece soluciones de Hacking Ético y auditorías Informáticas.

El equipo de programadores informáticos de Informática Sevilla pone a disposición sus conocimientos especializados para cumplir con las expectativas de sus clientes.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las empresas de toda España pueden triunfar en ferias y eventos con los diferentes modelos de stand de Olika Conocer el Parque Nacional del Teide con Gloma Travel y sus excursiones privadas Informática Sevilla ofrece mantenimiento, ciberseguridad y tranquilidad para empresas Recuperar la funcionalidad y la estética dental con una regeneración ósea Audley apuesta por el slow fashion