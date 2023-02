Apostar minimizando el riesgo de pérdidas

El modelo de ocio basado en las apuestas deportivas se ha posicionado como uno de los más populares y demandados por el sector adulto. Una realidad fácil de entender habida cuenta del enorme éxito que tiene el deporte en el país. A la pasión de seguir a equipos y deportistas, se le añade un plus de intensidad y emoción ante la posibilidad de ganar algo de dinero.

Como norma general, a mayor conocimiento de un deporte, competición, evento, deportistas o equipos, más probabilidades se tendrán para acertar en los pronósticos. Sin embargo, el temor a sufrir pérdidas permanece latente en cada apuesta. Para reducir este temor y minimizar las posibles pérdidas, existen una serie de consejos que todo iniciado debería conocer.

Elegir una buena casa de apuestas

El primer paso para comenzar en el mundo de las apuestas deportivas es la elección de la plataforma apropiada. La competencia entre las casas de apuestas es enorme, por lo que ofrecen un buen número de bonos y ofertas para que los jugadores puedan apostar minimizando las pérdidas. Para elegir entre las mejores casas de apuestas, pincha aquí e infórmate de sus promociones antes de decantarte por alguna. Como norma fundamental, es aconsejable elegir una casa de apuestas de margen bajo, no hay que dejarse confundir con la espectacularidad de su diseño web, la variedad en la oferta de mercados… Donde hay que poner el ojo es el valor de las cuotas, que en la mayoría de los casos no son tan altas como debieran o pudieran ser.

El control sobre el dinero

Es importante destinar una cantidad concreta de dinero a las apuestas y ser fiel a ella, nunca sobrepasarla. Además, debe ser un monto que sobre, que no sea útil o esté reservado para un uso familiar, doméstico o laboral. En definitiva, no debe dar pena deshacerse de él. Cuidado, por tanto, con las victorias que nublan la razón y hacen mantener una falsa creencia de una racha, hay que prestar atención al hecho de que es puro azar. Sin embargo, el control del dinero no lo es, debe estar sometido a la voluntad del jugador. Es aconsejable llevar a cabo un cómputo y un análisis tanto de las victorias como de las derrotas, manteniendo un registro de las cantidades entrantes y salientes para llevar con claridad las estadísticas de las operaciones realizadas en las casas de apuestas.

La información, el eje fundamental



La popular frase “el conocimiento es poder” tiene aquí su versión más valiosa, “la información es dinero”. No puede caber duda alguna, como ya se ha comentado brevemente al inicio de este artículo, cuanta más información y datos se posean sobre un determinado evento deportivo, más capacitado se estará para acertar con la predicción. Los datos que se deben poseer son de todo tipo, tanto en referencia a la preparación del equipo, a la situación de sus jugadores estrellas o la trayectoria de los últimos partidos como los resultados habituales en otras confrontaciones entre ambos equipos, pasando por el estado del terreno de juego, si se juega en casa o fuera, el clima…

Además, se deberá conocer el comportamiento de cada equipo o deportista bajo las características que el evento tiene, pues será el detalle definitivo para llevar a cabo una apuesta con mayores probabilidades.