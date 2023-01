Inmobiliaria Núcleo explica los errores que impiden la venta de una casa Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 09:35 h (CET) Vender una vivienda o un inmueble no es tan sencillo como parece. Hay algunos errores que los propietarios que ponen su inmueble a la venta cometen y que son la razón para cualquier inconveniente que pueda surgir a lo largo del proceso de venta. Una agencia inmobiliaria con una vasta experiencia en el sector explica cuáles son esos factores que juegan en contra Que una venta se alargue más de 6 meses, es algo que puede ocurrir, sin embargo, si en un año una venta no se realiza, es necesario comenzar a analizar cuáles son las razones y tomar medidas. Inmobiliaria Núcleo, una red de inmobiliarias de la provincia de Alicante con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y con 16 oficinas repartidas a lo largo de la provincia. El equipo de Núcleo, es joven, pero muy experimentado y formado, y esto es lo que impulsa a Núcleo a explorar de forma amplia el sector. Esta red de inmobiliarias ha detectado que hay ciertos factores que impiden la venta rápida de las viviendas.

"Lo primero que deben preguntarse los propietarios es si es un buen momento para vender, si es el momento adecuado. Por ejemplo, no es lo mismo vender un inmueble en un pueblo remoto y olvidado que venderlo en una gran ciudad, como Alicante o la capital. Quizás conviene esperar y sacar provecho de la vivienda de otra manera. Otro consejo que damos a los propietarios es que consideren si la vivienda es demasiado antigua o si es apta para la venta. En ocasiones, hacer una pequeña inversión y reformar la vivienda puede aportar unos beneficios mayores a la hora de la venta y puede acelerar la venta", explica Inmobiliaria Núcleo.

Una de las ventajas que destaca Núcleo al contar con su asesoramiento y servicios es el privilegio de poder contar con una amplia red de clientes potenciales que están buscando propiedades en la zona de Alicante. Como propietario puede ser una buena idea formar parte de esa base de datos de propietarios también, además de disfrutar de esa base de datos de posibles compradores. La información es poder.

"Otro factor que puede estar faltando en la venta de un inmueble es el buen asesoramiento por parte de un profesional del sector inmobiliario. El equipo de Núcleo conoce a la perfección la provincia de Alicante y todos los secretos que esta oculta, por lo tanto, cualquier proceso de compraventa lo convierten en uno mucho más eficiente y rápido. La experiencia y el conocimiento de un buen asesor inmobiliario puede ser justo ese factor que necesita una venta difícil", explica Inmobiliaria Núcleo. A la hora de vender una vivienda también es importante destacar aquellos puntos fuertes que pueden no apreciarse a primera vista, un ejemplo de ello es una mayor eficiencia energética.

