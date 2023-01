Redkom aconseja acerca de cómo escoger un buen hosting para negocios online Comunicae

lunes, 30 de enero de 2023, 14:23 h (CET) Escoger un buen hosting es una de las decisiones más importantes a la hora de comenzar un proyecto online, ya sea un negocio o una tienda online, puesto que el éxito del mismo dependerá mucho de esta elección. Una empresa de mantenimiento, reparación y gestión de ordenadores explica a los profesionales, pymes y empresas grandes cómo debe ser el alojamiento web perfecto para las necesidades de cada negocio El mundo digital es cada vez más amplio y multitudinario, por este motivo, en el mundo del hosting hay una gran cantidad de ofertas y el mercado low cost de hosting es extremadamente competitivo. Cada día se pueden observar nuevas ofertas muy agresivas y una gran tendencia hacia el overselling, es decir, la venta masiva de hosting low cost. Esto hace que la mayoría de ofertantes bajen sus precios de forma excesiva, una práctica que ocurre, por desgracia, de forma muy habitual. Pero no es oro todo lo que reluce y es importante tener en cuenta esto a la hora de escoger un buen hosting.

Caer en la trampa del hosting barato es muy fácil y trae consecuencias como, por ejemplo, que la página web vaya muy lenta e incluso que pueda caerse más de una vez. Una web caída puede significar, para muchas empresas, pérdida de ventas y de clientes. Para evitarlo, Redkom, una empresa de mantenimiento y gestión de ordenadores y hosting, explica de qué manera se debe escoger un buen hosting. "Lo primero que debe hacer una empresa a la hora de escoger un buen hosting es consultarlo con nuestros profesionales. Es muy sencillo caer en la trampa de un hosting barato y para evitar problemas es importante tener un buen hosting y contar con el soporte técnico de calidad de nuestro equipo", explica Redkom.

Internet no descansa, afirma Redkom, por eso es muy importante que el hosting disponga de un soporte técnico las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto es lo que Redkom ofrece. Un negocio en fase de crecimiento necesita un asesoramiento y un soporte técnico constante. A medida que el negocio vaya creciendo es normal que la web sea más visitada de lo normal, por lo tanto, es probable que el hosting necesite ser ampliado y tenga más capacidad. Redkom aconseja, en este caso, contar con un plan de hosting flexible, que se pueda escalar a corto o largo plazo, según el ritmo de la empresa.

Otra gran característica que tiene un buen hosting, según Redkom, es que se pueda utilizar de forma sencilla y tenga un funcionamiento intuitivo y práctico. Un buen hosting permitirá instalar y utilizar sin ningún inconveniente interfaces de uso común como Wordpress o Joomla. Escoger un buen hosting no es sencillo, por lo que, lo más recomendable es contar con el asesoramiento de empresas como Redkom, de Madrid.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.