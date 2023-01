Damco Trading and Services S.A. apuesta por la sostenibilidad medioambiental Comunicae

lunes, 30 de enero de 2023, 09:47 h (CET) Damco Trading and Services S.A. apuesta por la sostenibilidad medioambiental Damco Trading and Services S.A., compañía referente en el sector de import - export a nivel internacional, dentro de las diferentes políticas de Responsabilidad Social Corporativa necesarias para la gestión del impacto de la actividad sobre los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general, pone en marcha un Plan de eficiencia energética para su centro de trabajo y locales en España. El objetivo es contribuir a la sostenibilidad medioambiental a través de un uso eficiente de la energía que revierta en la protección del medio ambiente gracias a la reducción de intensidad energética y de emisión de CO2, aminorando el impacto en el cambio climático. Para alcanzar este objetivo, la compañía utilizará un servicio de domótica que le permitirá no solo definir los horarios de utilización de energía, sino también tener la capacidad de monitorizar el consumo y de controlar el uso de la misma. Esta iniciativa se suma a otras ya implantadas como la reducción del consumo de agua y la medición de la huella del carbono.

Cada vez más consumidores son conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente y de los beneficios de consumir productos más sostenibles y ecológicos. La demanda de estos productos, fabricados mediante procesos respetuosos con la naturaleza y avalados por certificados de calidad, es, cada vez, más elevada.

Damco Trading and Services S.A. se compromete por lo tanto, a que en sus procesos de importación y exportación tendrá muy en cuenta estos requisitos como aportación a la sociedad.

"La sostenibilidad se ha convertido en una parte esencial de nuestra cultura corporativa, por lo que la visibilidad en medios de este tipo de acciones es más importante que nunca e influye tanto en nuestra reputación como en la percepción de los distintos stakeholders relevantes para nuestra organización", afirma la compañía

