España ocupa la primera posición en el 'ranking' de países que tienen más ganas de vivir Según el estudio "Longevidad: ¿estamos preparados para una vida feliz, larga y saludable?" Redacción

viernes, 27 de enero de 2023, 11:08 h (CET)

viernes, 27 de enero de 2023, 11:08 h (CET) Aunque la esperanza de vida en España ronda los 83 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), al 68% de los españoles les gustaría tener una vida más larga. Concretamente, les gustaría vivir hasta los 101 años. Estas ganas de vivir más aumentan en el 58% de los españoles que, además, considera estar preparado para ello, según las principales conclusiones del estudio “Longevidad: ¿estamos preparados para una vida feliz, larga y saludable?”, realizado por Nationale-Nederlanden.

En general, pasar tiempo con sus seres queridos, tener una vida sin estrés y experimentar cosas nuevas son los propósitos que los españoles quieren cumplir en estos años “extra”. Y lo más relevante es que la mayoría de los encuestados quieren hacer uso y disfrute de ellos en la etapa senior, ya que el 67% afirma que los gastaría durante la jubilación.

Otro dato interesante que refleja el estudio es que el 51% considera que el aprendizaje permanente contribuye a una vida con propósito y sentido, siendo la de España la puntuación más alta entre todos los países participantes. Y el 23% encuentra importante reinventarse varias veces a lo largo de la vida. En este sentido, no menos curioso es que el 47% de los encuestados cree que el aumento de la esperanza de vida ya afecta a cómo vive hoy y a cómo se plantea su vida.

El papel de la salud en las ganas de vivir

Según las conclusiones de la investigación, existe una relación positiva entre la salud, la felicidad y las ganas de vivir más tiempo; y España ocupa el primer lugar en cuanto a lo que se refiere a la satisfacción con la salud, con un 80% de los españoles que presume de que la suya es buena. Uno de los aspectos que más se relacionan con la salud es el estrés, y, en este aspecto, el 69% de los españoles asegura que no tiene o que tiene poco. Con este porcentaje, nuestro país ocupa la 2ª posición del ranking mundial con menos estrés. Un dato que es importante resaltar, ya que aquellos que tienen estrés con frecuencia se sienten menos optimistas ante la idea de vivir más años. Las mujeres (37%) experimentan, de media, más estrés que los hombres (24%). Y el estrés disminuye, además, con la edad, aunque el 17% de los jubilados también lo padece.

Los principales motivos para sufrir estrés son la falta de dinero, la incertidumbre y la presión laboral, sobre todo entre las personas comprendidas en la franja de edad de los 35 y 49 años. Mientras que la salud ocupa el primer factor de estrés entre los mayores de 50.

A la hora de preguntar sobre lo que los españoles están dispuestos a hacer con relación a la salud para vivir más años, el estudio refleja que cerca del 43% abandonaría un mal hábito o comenzaría una nueva actividad, siguiendo el consejo del médico, para ganar años de vida. Un dato que se encuentra notablemente por encima del promedio mundial (30%) y que permite ocupar a España el 2ª puesto en este ranking.

Nadie quiere ser una carga para sus familiares cuando envejezca

Según la encuesta realizada por Nationale-Nederlanden, también existe una relación directa entre las ganas de vivir y la satisfacción financiera; pero la conclusión más relevante casi por unanimidad es que nadie quiere ser una carga para sus familiares cuando envejezca. Una realidad que ha dado sentido a la nueva solución de protección de la aseguradora Contigo Senior y que también ha presentado hoy.

“Solo el 25% de las personas en España están satisfechas con su situación financiera actual y para el 45%, tener seguridad financiera juega un papel fundamental de cara a ser más longevos”, ha dicho Alex Bogman, subdirector general y director Comercial de Nationale-Nederlanden, durante la presentación del estudio. “En este aspecto, el ahorro es crucial; sin embargo, solo el 43% de los encuestados tiene al menos tres meses de ahorro, mientras que el 31% confiesa no tienen ningún ahorro”, ha resaltado Bogman.

La encuesta demuestra que cuanto más protegida se siente una persona económicamente, más años quiere vivir. Así, el 34% afirma que no está preparado para vivir más años porque no lo logrará financieramente, un dato en línea con el promedio mundial (35%).

Vejez y jubilación, ¿es lo mismo?

Aunque depende de la edad a la que nos pregunten, en general, en España, se considera “mayor” a partir de los 62 años, edad en la que estamos prejubilados o cerca de la jubilación. Lo curioso es que, en la mayoría de los países encuestados, se considera “mayores” a las personas más tarde, y no asocian la vejez a la jubilación.

Por otro lado, con el trabajo ideal, los españoles se jubilarían a los 65 años, por encima de los 62, edad en la que se considera que se alcanza la vejez en nuestro país. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

