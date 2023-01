"Tantrum CBD se destaca como uno de los pocos fabricantes de aceite CBD full spectrum en España" Comunicae

jueves, 26 de enero de 2023, 16:26 h (CET) Tantrum CBD, una empresa española con sede en Madrid, se ha propuesto hacerse con una cuota de mercado en el sector del aceite CBD en España, ofreciendo productos de máxima calidad elaborados como fabricante y no como resellers como la mayoría de las marcas en el mercado Tantrum CBD, una empresa española con sede en Madrid, se ha propuesto hacerse con una cuota de mercado en el sector del aceite CBD en España. A diferencia de muchas otras marcas en el mercado, Tantrum CBD se ha destacado por ser uno de los pocos fabricantes de aceite CBD full spectrum en el país.

La mayoría de las marcas de aceite CBD en España son resellers, lo que significa que compran productos terminados de fabricantes en el extranjero y los venden bajo su propia marca. Sin embargo, Tantrum CBD se ha enfocado en la fabricación de sus propios productos, utilizando solo los mejores ingredientes y técnicas de producción.

Según el fundador de la empresa, Mario González, "queremos asegurarnos de que nuestros clientes estén recibiendo productos de máxima calidad. Al ser fabricantes, podemos controlar todo el proceso de producción, desde la selección de las materias primas hasta la forma en que se embotellan nuestros productos".

La historia de la marca comienza cuando su fundador Mario González, ex deportista profesional, buscaba una forma natural de aliviar el dolor y la inflamación causada por las exigencias físicas del entrenamiento en sus amigos. Fue entonces cuando se dio cuenta del potencial que tenía el CBD como un complemento natural para mejorar su rendimiento y recuperación.

Fue así como decidió crear su propia marca de productos de CBD con el objetivo de ayudar a otros deportistas y personas activas a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los beneficios del CBD no se limitaban solo al ámbito deportivo y decidieron ampliar su oferta para llegar a un público más amplio.

Además de la fabricación de aceite CBD full spectrum, la empresa también ofrece una amplia variedad de productos CBD, como serum y cremas de varios tipos. Todos estos productos son elaborados con los mismos estándares de calidad que el aceite CBD, asegurando que los clientes estén recibiendo productos eficaces y seguros.

La popularidad del CBD, un compuesto no psicoactivo que se extrae de la planta de cannabis, ha aumentado en los últimos años. Se ha utilizado para tratar una variedad de afecciones, desde el dolor crónico hasta la ansiedad y la depresión. Sin embargo, con tantas marcas diferentes en el mercado, puede ser difícil para los consumidores saber qué productos son seguros y eficaces.

Es por eso que Tantrum CBD se ha enfocado en la transparencia en todo el proceso de producción. Todos los productos de la empresa son analizados por terceros para garantizar que cumplan con los estándares de calidad y seguridad. Además, la empresa ofrece información detallada sobre los ingredientes y la dosificación en sus productos, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas sobre lo que están comprando.

A medida que el mercado del CBD continúa creciendo en España, Tantrum CBD se ha comprometido a ofrecer productos de alta calidad a sus clientes. Con su enfoque en la fabricación y la transparencia, la empresa espera hacerse con una cuota de mercado en el sector y ayudar a los consumidores a encontrar productos seguros y eficaces.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.