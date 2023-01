Algunas ideas y consejos para que los baños pequeños parezcan mucho más amplios

Elegir adecuadamente la decoración ayudará a que tu casa luzca un estilo propio del que nos sintamos orgullosos. Sin embargo, no es lo único que puede hacer por nuestra casa; también podría ayudar a que una habitación parezca más grande de lo que es en realidad.

Siguiendo algunos sencillos consejos podemos lograr que nuestros cuartos de baño se vean más grandes. Por ejemplo, será muy importante elegir los materiales y colores más adecuados. Para sumar espacio tendremos que centrarnos en el color blanco.

Sin más dilación, vamos a ver algunas ideas que van a funcionarte.

Las mejores 9 ideas para que tu baño parezca más amplio de lo que es en realidad:

1/ Uso de colores claros

Los colores claros consiguen que el baño se vea más grande debido a que tienen la capacidad para reflejar la luz. Pero todavía podemos hacer algo más en relación al color: si consigues que sea el mismo color en el suelo que en las paredes, conseguirás que el lugar quede unificado, rompiendo con los límites y agregando más profundidad.

Nada más entrar al baño pensarás que es mucho más grande y se necesitará de algún tiempo para detectar el truco.

2/ Despeja la vista

Los obstáculos visuales son el principal enemigo de tu objetivo. Por ejemplo, en el caso de que tengas una cortina en la bañera o en la ducha, prueba a tenerla abierta. Puedes llegar a pensar que esto no es recomendable debido a que el entorno parecerá algo desordenado, pero nada más lejos. Lo que estás haciendo realmente es despejar la vista evitando que se cree un obstáculo.

Otra opción por la que te puedes decantar es por las mamparas transparentes. Las mamparas traslúcidas te ayudan a conseguir un nivel de privacidad mayor, pero son más ligeras a nivel visual y producen un efecto de obstáculo parecido al que se conseguía con la cortina. ¡Es increíble como este sencillo truco te puede ayudar a ganar tanto en tu cuarto de baño!

3/ Muebles de baño con el tamaño adecuado



Tendrás que elegir muebles de baño para espacio reducido que se adapten al espacio con el que contamos, pero, al mismo tiempo, no sacrifiquen en cuanto a funcionalidad se refiere.

El tamaño del lavabo no debería ser ni muy grande, ni muy pequeño. Las opciones a medida son las más recomendadas, ya que así no se desperdiciará el espacio disponible.

no debería ser ni muy grande, ni muy pequeño. Las opciones a medida son las más recomendadas, ya que así no se desperdiciará el espacio disponible. Una opción para tener más espacio es colocarlo directamente sobre una encimera volada ; así ocupará mucho menos espacio que si el mueble estuviese en el suelo.

; así ocupará mucho menos espacio que si el mueble estuviese en el suelo. En el caso de que necesitemos de espacio de almacenamiento en el futuro, con este tipo de encimera no habrá problema en añadirlo en el futuro.

El orden es muy importante: intenta siempre que la encimera esté ordenada guardando todo aquello que la pueda llegar a saturar.

4/ La importancia de la iluminación

Si tienes la suerte de contar con luz natural en el aseo, no dudes en potenciarla. La máxima que debes recordar es no colocar nada delante de la ventana que pueda llegar a frenar su acceso. Sin embargo, en la gran mayoría de los baños no hay ventanas, por lo que tendremos que instalar luz artificial. Elige un tipo de iluminación que se adapte a tu aseo, agregando algunos focos específicos en determinadas áreas para poder ver mejor (por ejemplo, junto al espejo).

5/ Coloca un espejo

El espejo precisamente va a ser nuestro gran aliado para conseguir que el baño se vea más grande de lo que es en realidad. Obviamente, el objetivo de dicho elemento es reflejar lo que tienen delante, así que colocaremos uno grande para conseguir un mayor reflejo. Digamos que es un accesorio comodín que no sobresaturará el espacio en el caso de que nos decantemos por uno grande, sino más bien todo lo contrario.

6/ Apuesta por las rayas

El papel pintado está a la orden del día (el papel vinílico es el más recomendado) para decorar las diferentes habitaciones. Y en el cuarto de baño no es la excepción. Apuesta por papel pintado con rayas horizontales y anchas, ya que así conseguirás que el cuarto de baño se amplíe visualmente. Además de conseguir engañar al ojo, también te ayudará a conseguir un cuarto de baño con su propio estilo, más confortable y vestido. También agrega profundidad; por ejemplo, los colores claros que estén conjuntados con el suelo, o los estampados como flores pequeñas, harán crecer al baño.

Una de las ventajas de este tipo de decoración es que podemos encontrar muchas opciones de papel pintado en el mercado: tan solo tendrás que hacer una búsqueda exhaustiva para buscar el que más te guste y quede mejor en el baño.

7/ Coloca una ducha a ras del suelo

Si estás pensando en reformar el cuarto de baño, echa un vistazo a todo lo que te ofrecen las duchas a ras del suelo. Este tipo de platos nos aportan muchas ventajas: consiguen crear un pavimento visual continuo y ya hemos hablado de lo importante que es esto para engañar a nuestros ojos. Por otra parte, generan una sensación de ligereza, algo que puede resultar muy práctico para dar forma al estilo minimalista que tan de moda está en estos momentos.

8/ Usa baldosas grandes

Otro de los consejos que nos dan los espejos para conseguir que un baño pequeño se vea más grande se centra directamente sobre las baldosas. Las baldosas grandes que tienen junta rectificada contribuyen a darnos continuidad visual, sobre todo en espacios pequeños. Generan una estética en forma de parcelas que parece aumentar el espacio disponible.

9/ Cuidado con recargar la decoración

Además de todos los consejos indicados, tenemos que respetar siempre la máxima de no excedernos con la decoración. Es importante dejar espacios libres en la pared y quitar aquellas molduras que no aporten nada (lo único que hacen es dar el efecto de que el techo es más bajo).



Sigue estos consejos y verás cómo tu baño pequeño parecerá mucho más amplio.