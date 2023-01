La consultora tecnológica Aitana implanta y mejora el ERP Microsoft Dynamics de más de 150 empresas en 2022 Comunicae

martes, 24 de enero de 2023, 10:03 h (CET) Pymes y grandes empresas confían en este Partner Gold de Microsoft que ha conseguido uno de los equipos de Business Central y Dynamics NAV más grande del mercado nacional La tecnología sigue siendo una apuesta segura para muchas empresas en España. Según un estudio de IDC España, el 50% de las compañías nacionales ya generan hasta el 40% de sus ingresos a través de actividades estrechamente ligadas a la digitalización. Y este 2022 no ha sido una excepción.

Como Gold Partner de Microsoft y con más de 45 años de experiencia en el sector de las TIC, la consultora tecnológica Aitana ha batido récords este año con la reimplantación, mejora y actualización del ERP Microsoft Dynamics en más de 150 empresas nacionales e internacionales.

Se trata de una cifra que ha superado con creces los datos de 2021, cuando Aitana conseguía en el primer semestre, realizar actualizaciones del ERP de Microsoft en más de 40 pymes y grandes compañías.

Como afirma su director general, Jorge Torres, "tenemos a uno de los mejores y más amplios equipos de Microsoft Dynamics 365 de España, y nuestra probada metodología de implantación nos permite ofrecer a las organizaciones la tecnología que necesitan para crecer y ser más eficientes".

Así, en este 2022 las empresas no solo han apostado por invertir en la actualización o mejora de su sistema de gestión con Aitana, sino que también han elegido a este partner de Microsoft para realizar nuevas implantaciones o reimplantaciones.

Reimplantaciones y actualizaciones de software

La obsolescencia tecnológica es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas actuales. Y es que, trabajar con un software desactualizado o que se ha quedado pequeño ante el crecimiento de una empresa, hace que esta sea menos competitiva y, por ende, rentable.

Las organizaciones buscan sistemas que centralicen toda la información y que les permitan estar siempre en la última versión. Esto es lo que ha ocurrido con empresas como el Grupo empresarial ASV, Abadia Retuerta, Eosa, Caltex, Rayen o Mario Pilato, que contaban con versiones de Microsoft Dynamics desactualizadas y han acabado apostando por Dynamics 365 Business Central como software de gestión y por Aitana como su socio tecnológico de confianza.

El reto en muchos de estos proyectos ha sido muy grande. En algunos casos se ha pasado de una versión Navision 5.0 a una Business Central v20, lo que supone la friolera de dar el salto a 15 versiones intermedias (sin contar con las versiones menores). Sin embargo, el resultado, como comenta por ejemplo Cristina Bordils de Laboratorios BABÉ ha merecido la pena. "Dynamics 365 Business Central nos ha permitido y nos permite ser mucho más eficientes en nuestros procesos. Hemos ganado en integraciones, en un mejor entorno para el usuario y en una mayor conectividad a todos los niveles", ha destacado.

Mejoras en el ERP Microsoft Dynamics

Pero en este 2022 las empresas no solo han optado por migrar o reimplantar su sistema de gestión. Aquellos que ya contaban con Business Central o preferían quedarse en versiones anteriores de Dynamics NAV, han mejorado su ERP incorporando una serie de mejoras, bien añadiendo módulos o bien integrándolo con otras soluciones tecnológicas.

Ese ha sido el caso, por ejemplo, de Transtel, empresa de alquiler y renting de vehículos industriales, que ya contaba con Dynamics 365 Business Central, pero ha decidido mejorar la gestión de las relaciones con sus clientes con la implantación de Dynamics 365 Sales y su integración con el ERP de Microsoft.

Referentes en tecnología Microsoft

Son varios los logros que este partner de Microsoft ha conseguido en los últimos años y que lo afianzan como uno de los socios tecnológicos más potentes del mercado nacional. El más reciente lo consiguió hace apenas unos meses firmando el Pledge de Women in Dynamics por el que mostraba su compromiso para reducir la importante brecha de género que prima en este sector TIC.

Por otra parte, Aitana conseguía también, allá por principios de 2021, la primera competencia específica de Business Central: Gold SMB Cloud Solutions en Business Applications de Microsoft. Y es que, no solo es uno de los pocos Partners Cloud Directos de Microsoft en España, sino que también, ha conseguido un crecimiento anual considerable, basado en un incremento de clientes nuevos, mejoras de procesos en clientes ya existentes y equipo humano especializado en Business Central.

Por último, Aitana también demostraba con la especialización avanzada de Dynamics 365 Business Central que consiguió en julio de 2021, que disponen de un profundo conocimiento, una amplia experiencia y un éxito probado en la implantación de soluciones empresariales basadas en la nube para el mercado de las pequeñas y medianas empresas.

Aitana, uno de los equipos más grandes de Business Central

Aitana cuenta con más de 120 profesionales entre consultores, programadores, desarrolladores y comerciales relacionados directamente con el ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

"En Aitana contamos con uno de los equipos más grandes de Business Central de España. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido, pero queremos seguir ayudando a las empresas a sobrevivir, a ganar a su competencia, a vender más, a mejorar sus márgenes, y a darle más y mejor información a sus responsables para tomar mejores decisiones".

