Una infusión de CaféTéArte.es ayuda a apadrinar un caballo expolicía en el Santuario Winston

martes, 24 de enero de 2023, 08:19 h (CET) Galán, que trabajó para la policía, tuvo que retirarse pronto por una artrosis y pasa su jubilación al cuidado de voluntarios. Café Té Arte, una tienda de cafés y tés situada en Madrid, ha creado el Rooibos Galán, una infusión con la que se donan parte de los beneficios para el cuidado y mantenimiento del caballo Galán El Santuario Winston, situado en Ávila, recoge y cuida a caballos que necesitan de un hogar. Ese fue el caso de Galán, un equino que tuvo que jubilarse antes de tiempo de su trabajo en la policía por una artrosis y que no se integra con sus compañeros por estar muy domado. Estos animales necesitan padrinos y voluntarios para poder continuar su vida allí y en Café Té Arte, una tienda de cafés y tés de Madrid, decidieron crear una infusión cuya venta fuera destinada al cuidado de Galán.

Esta historia comienza como muchas otras, por casualidad. Hace años el propietario, Félix Cisneros, de Café Té Arte, una tienda de cafés y tés situada en Madrid, acudió con su familia a un santuario de caballos situado en una finca de Ávila. Allí estuvieron conociendo cómo era el día a día de los animales, su cuidado, cómo funcionan y qué necesidades tienen. Y también el origen de cada uno de ellos, cómo había llegado hasta allí.

"Hasta que llegaron a Galán, que es un caballo con un porte muy robusto y muy fuerte. Es un caballo potente pero visto de lateral puede apreciarse una curvatura de espalda bastante pronunciada y entonces contaron su historia. Conocer su historia extremece", afirma Félix Cisneros en su relato.

Cuenta que Galán fue caballo policía pero tuvo que dejarlo de manera temprana, a los 11 años cuando suelen estar hasta los 18 o 20 años, por unos problemas de artrosis. Tuvieron que retirarle del servicio y su primer destino fue un hospital veterinario para hacer prácticas de estudiantes. Normalmente estos animales cuando dejan el servicio pueden acabar allí, realizando otras tareas o les sacrifican.

En este caso fue el responsable del Santuario Winston el que decidió llevarle a los terrenos que tiene y que así pasara de manera tranquila el resto de sus días. Quería darle una buena jubilación.

Félix, el propietario de Café Té Arte, cuenta que lo que más le llamó la atención de Galán es que estaba apartado de todos los caballos porque como era un animal muy adiestrado el resto no quería estar cerca de él.

"Y lo confieso, quise saber cómo podía ayudarle porque deberíamos devolverle lo que aportó en su época de trabajo en la policía", añade Félix.

Hay que tener en cuenta que el coste de mantener un caballo es aproximadamente 120 euros al mes, siempre y cuando esté sano porque en cuanto le pase algo el coste se dispara. Y los santuarios son lugares que acogen animales para cuidarlos pero no reciben ayudas de las instituciones y se nutren de las donaciones, apadrinamientos y trabajos voluntarios.

La infusión que ayuda al mantenimiento de Galán

En Café Té Arte de lo que más entienden es de tés, infusiones y cafés, así que la mejor manera que se les ocurrió para ayudar al mantenimiento de Galán de por vida fue comercializar una infusión cuyos beneficios fueran directamente al pago de su mantenimiento.

Así que, en colaboración de una amiga de la empresa que se dedica a la distribución de infusiones, decidieron crear una bebida en honor a Galán. Pero tenía que ser algo que gustara a todo el mundo, grandes y pequeños que se pudieran involucrar en el cuidado de Galán mientras disfrutan de su bebida preferida.

"Le pedí que fuera una infusión que gustara a todo el mundo, como los caballos que prácticamente a todo el mundo le gustan, y que fuera dulce como lo es ver a los caballos en libertad", explica Félix. Añade que decidieron hacerla con rooibos porque así era como querían que fuera la jubilación del caballo.

Los ingredientes de la infusión recuerdan a los que podría estar consumiendo Galán en sus paseos por la finca. Así que investigaron qué podía tener a su alrededor y crearon una infusión con frambuesas, moras, flores de hibisco y pétalos de girasol para darle más color.

"Un homenaje a este caballo que tan buena labor hizo en su vida laboral y que ahora disfruta de sus días de jubilación", finaliza Félix.

Esta infusión, el Rooibos Galán, puede comprarse en Café Té Arte de manera online o en su tienda de té online y física situada en la avenida Reina Victoria y aportará los beneficios obtenidos para el cuidado y mantenimiento de Galán. Su aportación será la siguiente, dependiendo del formato que se adquiera:

Con el paquete de 100 gr se dona 1 euro.

250 gr, 2 euros.

500 gr, 4 euros.

Con el paquete de 1kg se donan 7 euros. Sobre Café Té Arte

Es una tienda especializada en café y té, situada en la avenida Reina Victoria, 52 en Madrid, que abrió sus puertas en 2005 para vender a granel sus productos. En 2006 se lanzó al mercado online y hacen envíos a toda la península, además de seguir teniendo la recogida en el local.

Su fundador, Félix Cisneros, mantiene un trato muy cercano tanto en el modo presencial como online, es una de las características más preciadas de esta tienda, además de la calidad de sus productos y de la variedad que ofrecen.

Es un lugar donde los clientes que acuden encuentran consejo para disfrutar de su bebida favorita, además de que se sienten parte de la familia Café Té Arte por el trato amable y cercano que reciben.

