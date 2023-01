Aprender las principales técnicas de surf con el curso de iniciación de Family Surfers – Las Dunas Emprendedores de Hoy

El surf es un deporte acuático en el que, mediante una tabla, se efectúan una serie de maniobras en medio de la celeridad de las olas, la quietud o la inclemencia del mar. Bajo estas características climáticas, mantenerse de pie, lograr estar en equilibrio y desarrollar técnicas avanzadas como reentry, floater, cut-back, roundhouse, entre otras, depende de los procesos de aprendizaje y de su práctica constante.

Comenzar a practicar esta actividad no solo requiere tener una buena tabla de surf y un vestuario adecuado, sino contar con el acompañamiento de expertos.

En este contexto, Family Surfers – Surfcamp Las Dunas es un surfcamp ubicado en Salinas, que oferta clases para todas las edades y niveles en las playas del Cantábrico, caracterizadas por ser estables y armónicas. Específicamente, la iniciación en el surf es uno de los cursos más especializados y con mayores elementos de formación, con el objetivo de que el estudiante continúe efectuándolo como hobby o para destacar posteriormente en competencia.

Técnicas para la iniciación en el surf Desde 2010, Family Surfers – Las Dunas es un referente del sector en Asturias. Su curso de apertura, uno de los más demandados, está precedido por monitores certificados que imparten las principales técnicas de introducción y nociones básicas del surf.

En primer lugar, se hace énfasis en el uso de la tabla o surfboard de espuma, que es especial para comenzar en el deporte, debido a su flotabilidad, estabilidad y capacidad de retener olas sin sufrir golpes continuamente. A esta, además, se le debe aplicar parafina para evitar los resbalones.

Así mismo, el uso de un buen traje o neopreno es importante porque protege la piel de los rayos del sol, ayuda a regular la temperatura corporal y resguarda al deportista en el momento de encontrarse con medusas u otros animales marinos.

Para la compañía, es fundamental el respeto durante su ejecución. Por ello, en el curso para principiantes, se enfatiza en no saltar o robar las olas cuando otro surfista está allí, no solo para honrar los espacios reservados, sino para evitar lesiones o accidentes.

Por su parte, para entrar por primera vez al pico, es decir, en el punto de mayor deslizamiento de la ola, se recomienda abrirse mucho hacia el lugar donde no se está rompiendo o desplazándose del nivel intermedio del mar.

En general, todas estas técnicas van en consonancia con la protección del usuario, para llevar a cabo procesos educativos progresivos, efectivos y seguros.

La surfhouse: estadía y formación Family Surfers – Las Dunas posee instalaciones con un chalet de 500 m2 en el que los surfistas pueden tener una estancia cómoda y dispuesta para la destreza deportiva. Allí se ofrecen servicios de wifi gratuito, gimnasio, zonas para actividades complementarias como el skateboarding, entre otros, aledaños a la playa y la zona de olas. Además, la surfhouse está dotada de habitaciones espaciosas, camas y desayuno incluido cuando el aprendiz decide alojarse.



