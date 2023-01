Dr. Jorge Planas a la vanguardia de la rinoplastia ultrasónica en Madrid Emprendedores de Hoy

Las cirugías plásticas se han duplicado en España en tan solo una década. En el año 2010, se contabilizaron alrededor de 119.637 procedimientos, mientras que en el año 2019 aumentaron a 221.935, de acuerdo a los datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS). Además, la pandemia no detuvo el crecimiento.

En este sentido, la rinoplastia destaca entre las intervenciones más solicitadas.

Los procedimientos estéticos requieren de profesionales expertos para conseguir buenos resultados y reducir los riesgos de complicaciones. Entre los centros dedicados a esta área de la cirugía, destacan las Clínicas Planas, donde el Dr. Jorge Planas, un pionero de la técnica ultrasónica de la rinoplastia Madrid, ofrece sus servicios y conocimientos.

Dr. Jorge Planas: experto en la rinoplastia en Madrid El Dr. Jorge Planas es el director médico de Clínica Planas. Asimismo, es el cirujano plástico introductor de la rinoplastia ultrasónica en España. Cuenta con más de 30 años de experiencia como especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Además de ejercer como médico, se ha destacado como investigador, divulgador y docente. Es autor de más de 50 artículos científicos, 10 libros sobre cirugía estética y ha sido ponente en más de 300 conferencias.

Cabe resaltar que es miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), miembro fundador y numerario de Barcelona International Medical Academy (BIMA), Secretario General de la Sociedad Española de Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), entre otros títulos que acreditan su credibilidad, profesionalismo y conocimientos.

La rinoplastia, un ámbito en el cual es experto este doctor, es una cirugía delicada que puede cambiar por completo las características faciales de una persona. Por esto, es recomendable acudir a un especialista experimentado que aplique las técnicas más avanzadas durante el procedimiento.

¿En qué consiste la técnica de rinoplastia ultrasónica aplicada por el Dr. Jorge Planas? La rinoplastia ultrasónica es una intervención quirúrgica mediante la cual se corrigen deformidades nasales. Esta cirugía se realiza a través de la tecnología piezoeléctrica, la cual funciona con vibraciones ultrasónicas que permiten cortar y remodelar el hueso con alto nivel de precisión y seguridad. Además, este dispositivo no lesiona el músculo, los vasos sanguíneos, la mucosa o el cartílago. Gracias a esto, no genera riesgos de lesiones y evita los edemas y hematomas en el área.

Este tipo de rinoplastia está indicada para personas que deseen corregir la forma de su nariz o algún aspecto relacionado con problemas respiratorios. Cualquier persona a partir de los 18 años de edad puede ser candidata para someterse a la intervención.

El proceso quirúrgico dura un máximo 1 hora y 30 minutos y el tiempo posoperatorio es de solo de un día. Asimismo, la recuperación en casa es de 6 días.



