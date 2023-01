Integración Talk2 para brindar atención clínica de calidad a los pacientes, el software de clínicas de Health Net Connections Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de enero de 2023, 12:47 h (CET)

En la actualidad, la tecnología facilita una gran variedad de tareas y funciones en distintos sectores de actividad. En este caso, en lo que respecta al área médica, la utilización de software de clínicas, centros médicos u hospitales se ha transformado en una necesidad a la hora de gestionar los distintos procesos y brindar una atención de calidad a los pacientes.

En este sentido, la empresa de provisión de tecnología sanitaria Health Net Connections ofrece la posibilidad de integrar el sistema IT de un establecimiento de salud mediante el uso de la arquitectura Talk2, permitiendo utilizar los mejores software.

Integración Talk2, de la mano de Health Net Connections A través de la integración Talk2 de la firma Health Net Connections (HNC), es posible trabajar con el sistema IT de un hospital, consultorio médico o clínica privada, permitiendo utilizar la mejor clase de aplicaciones software para mejorar la atención de los pacientes y la eficiencia del centro de salud de manera rentable. De esta forma, esta fuerte integración y la estrategia de interconexión de la empresa permiten vincular distintas aplicaciones, intercambiando datos entre los diferentes sistemas.

En este aspecto, el sistema de información de la maternidad podrá alimentarse de muchas áreas como la medicina fetal, la monitorización con CTG y archivo, así como anestésicos, patología y los sistemas de áreas protegidas. A su vez, este sistema tendrá la posibilidad de proporcionar información a otras secciones, tales como el neonatal, pediatría y el Sistema de Información Clínica de la Seguridad Social, entre muchas otras.

Así, los sistemas heredados conservarán su valor durante más tiempo con la vinculación e integración con sistemas más modernos, los cuales permitirán agilizar el flujo de trabajo, acelerar la entrega de resultados y estandarizar procedimientos.

Atención médica conectada HNC es una de las compañías líderes en el sector de la tecnología sanitaria, con 13 años de experiencia en la provisión de soluciones destinadas a hospitales, consultorios médicos y clínicas privadas. Por medio de las mismas, es posible mejorar el flujo de trabajo y la comunicación, ahorrar tiempo y reducir errores, permitiendo a los establecimientos de salud centrar sus esfuerzos en ofrecer a sus pacientes una atención clínica de calidad.

Para tal fin, esta empresa colabora estrechamente con dos de los principales proveedores de tecnología para el sector de la sanidad, lo cual garantiza la utilización de los últimos productos y software del mercado.

En HNC, ofrecen soluciones de medicina fetal, ginecología, colposcopia, histeroscopia, cardiología, monitoreo CTG y exámenes generales de ultrasonido. La compañía busca respaldar el trabajo médico mediante un acceso más rápido a la información y una transferencia fluida y correcta de los registros de los pacientes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Auseba y su amplio catálogo de consumibles y máquinas para soldadura Los zapatos de tacón bajo para mujer de Audley Shoes Ponerse las pilas Tener un cine en casa con una calidad de sonido increíble de la mano de Acústica Decorativa ¿Qué es el Impuesto de No residentes?