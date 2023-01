Una agencia de traducciones de videojuegos y software, blarlo Emprendedores de Hoy

En la actualidad, la industria del gaming produce más ganancias que la cinematográfica y la de la música juntas. Según estudios de la tecnológica Newzoo, la industria cerraría con 200.000 millones de dólares de facturación directa en 2022, gracias a los más de 2.700 millones de consumidores de videojuegos en todo el mundo. Parte de lo que hace posible que un videojuego sea exitoso globalmente es su correcta traducción a los distintos idiomas de otros países. En este contexto, los servicios de una agencia de traducción en Madrid como blarlo resultan apropiados para lograr traducir videojuegos y todo tipo de software.

Traducción de videojuegos: un trabajo complejo pero necesario para el éxito de la industria En el sector tecnológico, uno de los objetivos esenciales en el desarrollo de cualquier software es su localización, es decir, traducir el contenido del mismo a otros idiomas teniendo en cuenta la cultura de cada país. Este trabajo no es sencillo, ya que no solo se trata de traducir, sino de adaptar expresiones lingüísticas de una zona a las de otros idiomas y culturas. En el caso de los videojuegos, esto se hace para que el usuario pueda sumergirse completamente en el juego, entendiendo todo lo presentado y sentir que este fue creado en su propio idioma. En un software o videojuego es necesario traducir menús, diálogos, contenido, instrucciones, descripciones, presentaciones, portadas, subtítulos o doblajes, además de otros detalles como la localización y adaptación de unidades y medidas. Este trabajo de traducción es tan importante porque una mala traducción puede defraudar a los gamers, romper sus expectativas y, consecuentemente, disminuir drásticamente las ventas de videojuegos, resultando en un completo fracaso. Por tal razón, es ideal contratar a una agencia de traducción que se encargue de adaptar el lenguaje de un videojuego a los idiomas destino.

Una excelente opción para traducir videojuegos y software, blarlo La agencia de traducción internacional blarlo ofrece servicios de localización de software y videojuegos. La agencia cuenta con un extenso equipo de traductores profesionales de 147 nacionalidades, capaces de realizar la traducción en 659 pares de idiomas. Sus servicios se destacan por presentar altos niveles de especialización en el sector del gaming, en los aspectos culturales y normas lingüísticas de los idiomas y en la contextualización de frases y palabras. Esta agencia de traducción resalta en el mercado no solo por la calidad de sus servicios, sino por los bajos costes que se requieren para hacer un proyecto de traducción de software. Al respecto, blarlo elabora un presupuesto personalizado a cada proyecto de sus clientes, ofreciendo la ventaja de reducir los costes al optimizar los procesos de traducción. La agencia blarlo ofrece dos servicios en esta área: la traducción profesional inmediata está indicada para que los expertos de la agencia trabajen en traducciones puntuales de textos. El otro servicio es la traducción de softwarecon grandes volúmenes de información.

