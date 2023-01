¿Es bueno vestir a los perros?, según la Asociación Española de Perros de Apoyo Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 10:25 h (CET)

Cada vez es más común ver a las mascotas vestidas con diferentes prendas, desde sacos, camisas o disfraces, especialmente, en épocas como Navidad o Halloween. Sin embargo, en el campo de la veterinaria hay opiniones encontradas respecto a si vestir a los perros es una práctica recomendable y hasta qué punto es ética.

De acuerdo a una encuesta, el 32 % de los médicos veterinarios aseguran que colocar ropa a los animales podría causarles problemas de salud.

La Asociación Española de Perros de Apoyo (AEPA) es una entidad sin ánimos de lucro cuyo objetivo es proporcionar el bienestar animal a través del asesoramiento que brindan a los dueños de mascotas, para que estos procuren las óptimas condiciones de vida para sus perros.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de vestir a los perros? La colocación excesiva de ropa en los perros puede causarles problemas de salud. El equipo de AEPA alerta que entre los más comunes se encuentran las irritaciones cutáneas, debido a las alergias que provocan ciertos materiales textiles en la piel.

Las prendas, cuando se dejan mucho tiempo colocadas sobre el animal, pueden alojar pulgas y otros parásitos que pueden reproducirse y pasar a la piel del perro en cualquier momento. Por otro lado, los perros pueden experimentar sensación de estrés, ya que no se sienten cómodos llevando puesta la ropa y tratan de quitársela, pudiendo generar en ellos conductas agresivas.

Además de ser una moda, una de las razones que llevan a los dueños de mascotas a ponerle ropa a sus mascotas es para protegerlos de las bajas temperaturas, por ejemplo, en el invierno. No obstante, los especialistas en bienestar animal aseguran que los perros y gatos tienen una temperatura interna alta y, al usar demasiada ropa, pueden presentar olas de calor. Por eso, es recomendable tener cuidado al abrigarlos, impidiendo que su temperatura sobrepase los 25 °C.

Situaciones recomendadas para vestir a los perros Existen algunos factores en los cuales es recomendable brindarle protección a los perros colocándole ropa. Por ejemplo, a la hora de sacarlos a la calle en medio de heladas, se le puede poner un abrigo, especialmente, en el caso de perros adultos que padecen alguna enfermedad o cuando se trata de perros de razas pequeñas con poco pelaje.

Aunque los expertos recomiendan vestir a las mascotas en determinados casos, aconsejan elegir prendas a la medida del perro, pero sin que estas aprieten en exceso. Además, sugieren no agobiar al animal e ir probando con qué tipo de ropa se sienten bien y con cuál no.

AEPA es una entidad cuya misión es enseñarle a los cuidadores a entender a sus mascotas y, al mismo tiempo, adiestrar a los perros para que ayuden a otras personas. Al hacerse socio de la institución, las personas pueden recibir asesorías online gratuitas en temas específicos, que les permitan ofrecer mayor calidad de vida a sus animales.



