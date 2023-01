Las extensiones de pestañas son el servicio que ha posicionado a Lashes & Go en una de las principales franquicias del país Emprendedores de Hoy

El sector de la belleza está teniendo un auge notable, constituyendo un negocio cada vez más rentable. Con el paso del tiempo, son más los emprendedores que apuestan por este mercado, dados los beneficios que se pueden lograr en él. La buena noticia es que actualmente hay compañías consolidadas que ofrecen esta posibilidad a los nuevos empresarios. Una de ellas es Lashes & Go, una reconocida cadena española de exclusivos salones de belleza, cuyo principal servicio son las extensiones de pestañas. La firma ha logrado expandirse por el territorio español gracias a su modelo de franquicias, el cual está ofreciendo a quienes deseen comenzar su propio negocio en este sector de la mano de sus especialistas.

Una gran oportunidad de inversión y de negocio Las extensiones de pestañas representan hoy en día la solución ideal para todas aquellas personas que desean lucir pestañas bonitas, largas, estilizadas y definidas, sin tener que optar por las tradicionales máscaras de alargamiento o las postizas provisionales. Si bien las extensiones de pestañas existen desde hace ya unos cuantos años, hoy en día se han puesto muy de moda por todas las ventajas que ofrecen, ya que son muy ligeras, cómodas y suaves, además de ser capaces de dar más profundidad e impacto a la mirada.

La cadena de salones exclusivos de belleza Lashes & Go se caracteriza precisamente por estar especializados en extensiones de pestañas. De hecho, este es de los principales servicios que la han convertido en una cadena reconocida y referente en todo el sector. Con un modelo de franquicias sumamente exitoso y consolidado que le ha permitido expandirse a lo largo de toda España, convertirse en franquiciado se trata de una excelente alternativa de inversión para quienes desean iniciar su propia empresa en un modelo de negocio actualmente en auge.

Ventajas que ofrece su modelo de franquicias En tan solo 8 años, esta cadena de salones de belleza ha logrado establecer más de 40 centros en toda España. Todo esto, gracias a aspectos como la facilidad de implantación, la seguridad o el departamento de I + D, ente otros. Además de eso, hay que destacar que la compañía cuenta con locales que se diferencian notablemente de la competencia, lo que los hace exclusivos y únicos. Asimismo, genera márgenes de ganancia muy buenos, e incorpora en todos sus locales las mejores herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus servicios, tales como software de gestión, big data, app móvil, etc.

En definitiva, todas estas ventajas combinadas son las que hacen de Lashes & Go una gran alternativa para muchos empresarios. En su página web, hay mucha más información sobre sus servicios y su modelo concreto de negocio, con lo cual los interesados en formar parte de ello como franquiciados podrán saber todo lo necesario para iniciar su empresa de la mano de esta prestigiosa red de salones de belleza.



