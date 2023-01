La firma electrónica puede agilizar los procesos de entrega de albaranes y paquetería Emprendedores de Hoy

La firma electrónica poco a poco está sustituyendo a la tradicional. La razón es que las empresas de hoy en día, independientemente de la actividad económica a la que se dediquen, se están adaptando a la transformación digital.

Uno de los sectores que está sacando gran provecho de la digitalización es el de entrega de albaranes y paquetería. En ese sentido, las compañías dedicadas a esta área que aún no tengan servicio de firma digital y deseen contratarlo pueden contar con SIGNply. Esta aplicación aporta seguridad jurídica a los documentos electrónicos y, a la fecha, más de 500.000 usuarios la están utilizando de forma satisfactoria.

Una gran aliada de los negocios de entrega de albaranes y paquetería Para los negocios de entrega de albaranes y paquetería resulta muy práctico la utilización de la firma electrónica. Muchos de los que trabajan en España ya están usando la app SIGNply, desarrollada por una empresa ubicada en San Sebastián, Guipúzcoa.

Las compañías de entregas deben optar por el servicio de firma digital en movilidad. Este se realiza fuera de la empresa en presencia de un responsable. En estos casos, cliente físico o jurídico que firma lo hace sobre una tablet.

Los usuarios pueden descargar la aplicación, el Software Development Kit (SDK) o conectar con una API para implementar y desarrollar una firma digital o electrónica desde una app propia. También los desarrolladores pueden crear una aplicación de gestión a medida.

Cuáles son las ventajas de optar por una firma digital Optar por un servicio de firma digital tiene muchos beneficios para las empresas. Por un lado, las ayuda a ahorrar en la impresión de papeles. Además, al ser todo digitalizado, no hay que utilizar los espacios de las oficinas para el archivo de documentos.

Por otra parte, con este tipo de firma se automatizan todos los procesos, se mejora el control de la documentación y se accede a la información sensible de forma ágil y precisa. Asimismo, es importante saber que firmar de forma digital es algo completamente seguro y con garantías jurídicas.

Los negocios que utilizan firmas electrónicas y digitales son catalogados como modernos y actualizados. A su vez, algo que no se puede pasar por alto es que al disponer del mencionado servicio contribuyen con el medioambiente, ya que es un sistema sostenible.

Los interesados en obtener la app SIGNply para su empresa deben ingresar en la plataforma, rellenar un formulario y solicitar la demo. En la web también están a disposición los canales de contacto y la información acerca de sus planes y costes.



