Monedero universal para control de lavadoras y secadoras

sábado, 14 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Hoy más que nunca el ahorro energético es una prioridad para todos, por lo que progresivamente se han ido implementando medidas que garanticen que se cumpla este objetivo. Aun así, hay lugares donde hasta ahora había sido difícil optimizar el consumo, como en las residencias universitarias, hostales, etc. donde los estudiantes suelen despilfarrar, a la hora de utilizar lavadoras o secadoras.

No obstante, firmas como Arelia, especialistas en eficiencia energética, ofrecen ahora mismo un dispositivo capaz de controlar este despilfarro. Se trata de un monedero digital para el control de gasto eléctrico y de agua, precisamente ideal para sitios como las residencias universitarias.

Una forma de controlar lavadoras y secadoras en residencias universitarias Especialmente, en las residencias universitarias suelen ser uno de los lugares donde más despilfarro de electricidad y agua se practica. Por esta razón, se han comenzado a implementar algunas soluciones tecnológicas que permiten tener este gasto excesivo bajo control.

Una de ellas son los monederos digitales para lavadoras, secadoras e iluminación de pistas deportivas. Estos dispositivos son básicamente un temporizador a monedas al que se le puede establecer un precio para el lavado y el secado en residencias universitarias. Estos monederos son muy prácticos y eficientes porque garantizan un freno al despilfarro energético y de agua, mediante un dispositivo compacto y muy fácil de configurar.

El monedero puede configurarse fácilmente para establecer el precio y el tiempo por el cual mantendrá en funcionamiento las lavadoras y secadoras al ingresar una moneda. Acepta monedas de 1 €, y también fichas, para adaptar el producto a cada establecimiento.

Características de los monederos digitales de Arelia Estos monederos digitales cuentan con un amplio abanico de características interesantes. Por ejemplo, permite el recuento total de monedas desde su fecha de instalación, así como el recuento parcial desde la última vez que se haya vaciado.

Además, incorpora la opción de acumulación de tiempo a medida que se insertan monedas, están fabricados en PVC endurecido y altamente resistente, se puede programar desde 1 segundo hasta 99:59 horas. Así mismo, incorpora un visor LED, dispone de un conector a una baliza auxiliar para preaviso de finalización y es capaz de guardar la configuración y la programación aunque se vaya la luz. Todo esto y mucho más es lo que ofrecen estos monederos, haciendo mucho más sencillo el poder reducir el consumo de lavadoras y secadoras hasta en un 70 %.

En el sitio web de Arelia, se puede encontrar mucha más información sobre las especificaciones del monedero digital. Desde allí, también se pueden comprar muy fácilmente con tan solo unos pocos clics, descargar manual de instalación, etc.



