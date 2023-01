La tendencia de ‘foxy eyes’ en medicina estética para lograr una mirada cautivadora Emprendedores de Hoy

Tener una mirada cautivadora se ha convertido en un cánon de belleza. Gracias a los avances en el campo de la medicina estética, actualmente existen diferentes métodos para lograr miradas con estilo felino. Uno de los tratamientos con más reconocimiento ha sido mediante la técnica foxy eyes, con la cual se consigue cambiar la forma del ojo. Desde Alluring Clinic, clínica de medicina estética ubicada en Madrid, explican la importancia de acudir a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento estético y, sobre todo, confiar en el consejo profesional de los expertos.

En qué consiste exactamente la técnica foxy eyes La técnica foxy eyes consiste en elevar los cantos externos del ojo por encima de los cantos internos, así como también modificar la posición de las cejas, es decir, subir la zona lateral por encima de la medial.

Gracias a este procedimiento, no solo se obtiene una mirada más fresca y atractiva, sino que se reduce la evidencia de los signos de envejecimiento en la mirada.

Desde Alluring Clinic explican que existen diferentes procedimientos para lograr este efecto, principalmente con hilos tensores, bótox o maquillaje. Mediante el uso de los hilos tensores, se logra un efecto elevador y lo más importante es que el rostro no pierde su expresión natural. Además, precisan que con el tratamiento se mejora notablemente la firmeza y la flacidez de la zona. El tiempo que tardan los profesionales en hacer esta técnica es aproximadamente 30 minutos o una hora. El efecto suele tener una duración aproximada de 6 meses, aunque variará según cada caso. Para realizar el tratamiento con bótox se hacen pequeñas y puntuales infiltraciones, específicamente en la cola de las cejas, esto con el fin de abrir el ojo sutilmente. En la mayoría de los casos, la combinación de ambos procedimientos será la clave para lograr un efecto más natural y profesional.

Los profesionales de Alluring Clinic también explican que se puede llegar a lograr un efecto parecido sin cirugía, es decir, mediante maquillaje, aunque el resultado no suele tener la misma calidad, se debe tener mucho conocimiento para lograr el resultado esperado y se debe repetir cada día.

Procedimientos para lograr una mirada cautivadora La mejor opción, según explica la clínica, para lograr foxy eyes se obtiene mediante el uso de hilos tensores, bótox o, en la mayoría de casos, una combinación de ellos.

Desde Alluring Clinic explican que en el centro evalúan cada caso previamente y se determina un diagnóstico adaptado a cada necesidad tras la evaluación. La decisión se realiza teniendo en cuenta el histórico del paciente, además de la forma de los párpados, las cejas y los ojos.



