SoydeMijas, el partido político revelación en las próximas elecciones municipales en Mijas

miércoles, 11 de enero de 2023, 09:16 h (CET)

En marzo de 2021 tuvo comienzo un movimiento ciudadano en el municipio andaluz de Mijas que desde entonces ha crecido y evolucionado hasta convertirse en un partido político (7 de octubre de 2022). Este movimiento ha obtenido un gran apoyo y respaldo por parte de los habitantes de la localidad, razón por la cual han decidido concurrir en las próximas elecciones municipales a celebrarse el 28 de mayo del 2023. Con una filosofía única centrada en los ciudadanos y no en las corrientes políticas, #SoydeMijas propone una forma diferente de gobernar que beneficie a todos los ciudadanos del municipio.

Un movimiento con una propuesta única para las elecciones municipales Después de un 2022 lleno de muchos cambios en el sector político español, el 2023 será de alto voltaje con las campañas electorales que se avecinan, comenzando con las elecciones municipales previstas para el 28 de mayo.

Entre los partidos políticos tradicionales que libran la batalla por el poder, por primera vez surge en Mijas un partido político que, lejos de decantarse por la izquierda, derecha o partidos independientes, propone una nueva forma de hacer política. Se trata de #SoydeMijas, un movimiento social-político que plantea un programa electoral innovador que busca defender los derechos universales de los ciudadanos.

Frente a las injusticias sociales y los innegables problemas que presenta la sociedad de Mijas, #SoydeMijas se alza como una alternativa para resolverlos, sin arraigos en filosofías políticas tradicionales. En cambio, busca obtener las mejores soluciones para la ciudadanía, dirigido por líderes con una vida laboral que les respalda como auténticos profesionales.

Un voto por el cambio con #SoydeMijas en las elecciones municipales En las últimas elecciones municipales de Mijas en el 2019, cerca de 23.000 personas (censados al voto) no acudieron a las urnas, principalmente por no sentirse identificados con los partidos. Los líderes de #SoydeMijas indican que la población de este municipio está cansada de falsas promesas, de problemas sin solución y de estar gobernados por asalariados sin preparación. Por ello, invitan a todos los mijeños y mijeñas a acudir a las urnas y dar un voto por la libertad de los derechos ciudadanos, por las mejoras de la sociedad y por la correcta utilización de los recursos. En estas elecciones municipales, podrán votar los residentes extranjeros de países comunitarios, además de los nacionales de diferentes países como Bolivia, Cabo Verde, Chile y Colombia residentes en España. Es importante saber que para estos últimos, la inscripción en el censo electoral está disponible hasta el 15 de enero de 2023.

Con el lema “#SoydeMijas no es un VOTO eres TÚ”, este nuevo partido político propone un cambio radical en todo el espectro político de Mijas, con más oportunidades para el sector profesional, reconocimiento y atención de la tercera edad y más mejoras económicas, sociales y culturales para toda la población.



