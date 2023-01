​Declaraciones por el hinchable ruinoso y codicioso de Mislata

"Vera ya no está con nosotros", una frase difícil de olvidar para Eva e Iván como padres de una de las niñas que salieron volando por los aires en un hinchable que solo era una representación de la codicia y la irresponsabilidad de un montón de gente.

Tras el evitable "accidente" en el hinchable ruinoso en la feria de Navidad 2022 en Mislata, ha prestado declaración hoy frente a la jueza de instrucción 4 el técnico municipal del ayuntamiento, un sirviente más al servicio de su líder Carlos Fernández Bielsa que es el máximo responsable de esconder la cabeza ante un suceso tan grave que se cobró la vida de Vera con 4 años y Cayetana de 8 dejando un montón de niños heridos por la irresponsabilidad y falta de lealtad de unos impresentables ya que ante un suceso tan grave, no se les puede calificar de otra manera a los que en una sentencia, queden en su momento condenados como culpables, pero eso es totalmente compatible con que vayamos sacando lo que sale y es que el informe de un perito judicial designado por el juzgado, señala con total seguridad que el ayuntamiento de Mislata tiene responsabilidad y dejadez total en lo sucedido al igual que el ingeniero que pudo supervisar la feria desde su despacho de Elche según la geolocalización del teléfono móvil y como no, los responsables del hinchable ruinoso con las cuerdas rotas, sin prácticamente anclajes, cables empalmados por el suelo de cualquier manera con la peligrosidad que supone para los niños o cualquier persona, 9 años de baja fiscal o empleados fantasmas sin seguridad social que desaparecen de manera misteriosa cuando todos los testigos demuestran que había empleados.

Ningún representante del ayuntamiento se dio cuenta supuestamente de nada o no se quiso dar ya que total, nunca pasa nada hasta que pasa. Una feria sin licencia municipal como tal, sin que se explique por parte del ayuntamiento los motivos del cambio de ubicación a la plaza de la libertad, sin que se respete el proyecto municipal a la vista de que estaba desplazado un montón de metros a la ubicación que corresponde y sin que entre otras muchas cosas, el ayuntamiento tan siquiera diga cuando supieron de las fuertes rachas de viento para actuar en consecuencia desde la responsabilidad que es un concepto que desconocen ya que les mueve más la foto, el titular y el quedar bien sufra quién sufra. Tan siquiera sabemos todavía si funcionaba el anemómetro o no. ¿Qué es lo que están ocultando en este ayuntamiento para tanto silencio?

LA DECLARACIÓN DEL TÉCNICO MUNICIPAL A LA QUE PODRÍA SUMARSE EL CONCEJAL DE FIESTAS

La familia de Vera representada por su abogado Jorge carbó, volvió a pedir no hace mucho la imputación del concejal de fiestas y cuñado del alcalde, Antonio Arenas tras el demoledor informe pericial emitido como digo, por un profesional imparcial que no tiene ninguna relación con las partes.

En cuanto a la declaración del técnico municipal del ayuntamiento, niega cualquier responsabilidad en lo sucedido e indica que la legislación no obliga al ayuntamiento a comprobar las atracciones, pero algo deberían haber hecho cuando el informe del ingeniero de parte era tan flojo y ni siquiera aportaba fotos, el cambio de ubicación de la feria, años de baja fiscal, nada sabemos de cuando se enteraron de las rachas de viento y en todo caso, evitan dar explicaciones desde el principio lo que nos hace sospechar por mucho que respete la presunción de inocencia hasta que una sentencia diga lo contrario. Por los grupos de Facebook del pueblo, hay unas pocas personas que cuando se publica algo de esto, defienden al ayuntamiento de forma obsesiva y fuentes de la oposición coinciden en que podrían ser perfiles falsos creados por personas vinculadas al ayuntamiento para defender la vergonzosa actuación del mismo haga lo que haga.

Los medios de comunicación tenemos la obligación de informar desde la prudencia y el respeto a las familias, pero sin ningún miedo y con total libertad de expresión como ocurre en este artículo de opinión y esto lo digo ya que cuando ocurrió el desastre estuve al día siguiente en Mislata y la gente conmovida acudía a dejar flores al hinchable expresando toda su solidaridad con la familia y memoria de Cayetana que era la única niña fallecida en ese momento cuya representación legal encabezada por Pedro Javier Gil, tuvo que emitir un comunicado puesto que la mayoría de medios buscaban el morbo e incluso publicaban fotos de la niña sin permiso y por lo tanto, no saqué por mi parte ningún artículo ya que tampoco sabía que iba a suceder con Vera de 4 años que se encontraba grave en la unidad de cuidados intensivos y teníamos una mínima esperanza de que se salvara y no fue así. Esta triste historia, sé que la van a leer los responsables del suceso que han protagonizado todo esto por lo que en vuestras conciencias está que Cayetana y Vera no hayan podido crecer para ser mujeres o tan siquiera, adolescentes.



Por parte del técnico municipal, se sospecha que ha huido aprovechando que los periodistas estaban ocupados entrevistando al abogado de los padres de Vera que ha sido el único que ha realizado declaraciones ante los medios pese a que Raúl Vidal, había indicado que realizaría declaraciones al salir en representación de los feriantes imputados. Basta dar un breve paseo por el pueblo para ver un montón de carteles que quedan muy bien en los que se puede leer "CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA" que, para el gobierno, debe ser que son importantes, los derechos de la infancia, pero no hay que ser extremistas intentando garantizar su derecho a la vida. Muy triste que la vida de un niño dependa de la voluntad de unos feriantes, un ingeniero y la voluntad o responsabilidad política.

HAN DECLARADO MAS TESTIGOS

Además del técnico municipal, han prestado hoy declaración varias personas en calidad de testigos como un hombre que ha explicado ante la juez que su mujer le llamó "neurótico" tras tomar la decisión de no permitir a sus hijos que continuasen saltando en el hinchable tras sospechar que no estaba bien anclado por su experiencia en el montaje de hinchables. Testigos de la Estación Meteorológica de Mislata, han indicado que el día del accidente había una previsión de viento no suficientemente intensa como para dar una señal de alerta. La agencia de meteorología emitió alertas por vientos y algunos municipios revisaron sus ferias registrándose en Mislata rachas de 53'2 KM/H.

A las puertas del juzgado han acudido los partidos Compromís y Vox reclamando que se escalezca lo sucedido y se aporte la documentación solicitada por la oposición mientras que, por parte del Partido popular, se ha mandado un comunicado anunciando una denuncia ante el síndic por la falta de transparencia del ayuntamiento al solicitar información o documentación sobre el suceso.

SIN FERIA DE VERANO Y SIN FERIA DE NAVIDAD POR NO SABER PONERLA EN CONDICIONES

Los niños pagan las consecuencias no pudiendo disfrutar de la feria este año al carecer todos de profesionalidad y capacidad para hacer las cosas en condiciones a la vista de que en 2017 también sucedió otro evitable accidente sufriendo Víctor una rotura de tercer grado con desplazamiento de hueso tras caer de la altura más alta en un hinchable que según el ayuntamiento, no aparecía en la lista que había suministrado por lo que era una atracción tan fantasma como los empleados de los feriantes de 2022. El feriante desapareció inmediatamente y la justicia prefirió dar carpetazo en la vía penal y luego en la civil a pesar de que el niño se hubiera matado de no poner el brazo y la huida del feriante, simboliza que no estaba en condiciones el hinchable y así de arreu son muchos feriantes gozando de total impunidad.

Al acabar las declaraciones, paso por el ayuntamiento de Mislata para coger la revista municipal y una vez más, vemos al alcalde en fotos de prácticamente todas las páginas siendo la de diciembre despidiendo el año sin hablar ni un momento del peor suceso de la historia de Mislata y siempre le gusta estar en primera fila que se le vea bien sonriente como en el pleno mientras se estaba debatiendo el tema y se llega a reír cuando se pregunta si el concejal de fiestas que su cuñado, ha realizado algún tipo de formación durante todos estos años lo que me pareció horrible que se rían mientras se debate algo tan grave como el fallecimiento de 2 niñas con el apoyo del concejal de ciudadanos protagonista por ser el que más partidos diferentes ha pisado de España y calificó el suceso de accidente por una racha de viento imprevisible a sabiendas de todo lo que en ese pleno de octubre, ya se sabía de los fallos que hubo en la atracción. Tiempo después el alcalde presumía de las mejores fiestas de la historia como si nada hubiera pasado y lo cierto es que no sé si fueron las mejores, pero si las más caras y careciendo de seguridad siendo reconocido por el mismo perfil del ayuntamiento de Mislata que reconocía errores cuya moción también se trató en el pleno ante el silencio y victimismo del gobierno municipal.

PROPIO DE UNA PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN

Un empleado de origen magrebí que se volcó en ayudar a los niños, desapareció y a pesar de que niegan su existencia, todos los testigos indican que estaba allí y uno cercano a la plaza de la libertad dice que eran más de 10 empleados inmigrantes que dormían hacinados en una caravana y en la seguridad social, no consta un solo empleado dado de alta pese a todas las atracciones que constan a su nombre.

Un hinchable en mal estado, supervisado por un ingeniero que podría ni haber pisado el pueblo y con la pasividad en todo momento del ayuntamiento sin cumplir tan siquiera el proyecto municipal. Cuando trabajé con su empresa "Maravillas Monterrubio" hace un montón de años, las condiciones laborales y el trato recibido, fueron una de las peores experiencias laborales de mi vida como ya he explicado con más detalle en otros artículos. El padre de Vera tenía una muñeca olvidándose de ella puesto que la niña se estaba desangrando y el feriante lo que hizo fue coger la muñeca y volverla a poner en venta en la tómbola al igual que culpó a los empleados del samur de limpiar la sangre cuando estaba él dentro del perímetro de seguridad y, además, su abogado no dijo lo mismo ante la televisión por lo que las mentiras tienen las patas muy cortas y hay que coordinarlas bien si pretenden que alguien se las crea.



De momento, se sigue la causa por homicidios imprudentes y lesiones por imprudencia, contra el propietario del hinchable ruinoso que le costó la vida a Vera y Cayetana dejando 7 niños heridos, su suegro como responsable de tratar los permisos de la feria y el ingeniero que no estuvo en Mislata supervisando las atracciones o en su caso, lo hizo sin fotos y dando el visto bueno cuando ni siquiera ha respetaba el proyecto municipal. Ahora, la jueza debe decidir qué pasa con el técnico municipal el ayuntamiento de Mislata y si también tiene que declarar Antonio Arenas, concejal de fiestas del ayuntamiento de Mislata y cuñado del alcalde Carlos Fernández Bielsa que es el alcalde menos transparente, más victimista y con más postureo de la historia de Mislata.

Total, la codicia personal de unas personas, ha conseguido que Vera y Cayetana no puedan seguir viviendo sus vidas y las familias estén rotas por el dolor. Tras leer esta historia que demuestra la falta de seguridad, seriedad y vidas en juego que hay en las ferias que no se montan bien, puedes ignorar totalmente lo leído o no, puedes sentir compasión y pensar que a nadie le gustaría ser el protagonista de esta historia.