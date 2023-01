Ibicine homenajea a Cayetana Guillén Cuervo, madrina de su sexta edición, con uno de sus Astarté de Honor

La actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo será la madrina de la sexta edición de Ibicine y recibirá, además, uno de los premios Astarté de Honor en la gala que tendrá lugar el próximo 15 de abril en el Centro Cultural Can Ventosa (Eivissa) y con la que dará comienzo la semana del festival, que reconoce por partida doble a una figura fundamental en las últimas décadas que, desde el plató de Versión Española, espacio que conduce desde hace 25 años y por el que han pasado la práctica totalidad de los profesionales de la industria, ha realizado una labor constante de defensa y promoción del cine español.



«Estoy feliz de ser la madrina de Ibicine, el festival de cine de mi isla de Ibiza, que es mi segunda casa», señala la homenajeada, para quien el certamen, que este año llega a su sexta edición, «está teniendo cada vez más importancia, más presencia y más solvencia». «Me siento muy orgullosa de representar los valores que Ibicine quiere transmitir», añade Guillén Cuervo, que, con su Astarté de Honor, se suma a una lista de homenajeados en la que se incluyen los actores Yolanda Ramos, Paco León y Terele Pávez, la realizadora Isabel Coixet y la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (Cima).

El reconocimiento doble a la intérprete y periodista viene dado por su respaldo al cine español, en consonancia con el espíritu de Ibicine, que colabora con los Premios Goya en la selección de cortometrajes. «Es un honor poder contar con Cayetana como madrina y reconocer su trayectoria con uno de los Astarté de Honor de esta edición», apunta Helher Escribano, directora del certamen, que remarca «el apoyo» de Guillén Cuervo «tanto al cine español, en general, como al talento emergente», en referencia al concurso de cortometrajes que organiza el programa y que sirve para dar voz a jóvenes autores que dan sus primeros pasos en el mundo audiovisual. Escribano también destaca los «éxitos como actriz» de la homenajeada, que ha participado en largometrajes como La marrana (José Luis Cuerda, 1992), Historias del Kronen (Montxo Armendáriz, 1995), El abuelo (José Luis Garci, 1998), Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) y Una pistola en cada mano (Cesc Gay, 2012), entre otras, así como en series como El Ministerio del Tiempo.

Cayetana Guillén Cuervo es una de las profesionales más versátiles de la industria cultural de nuestro país. Actriz, periodista, productora y, desde enero de 2022, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, su recorrido profesional pasa por los escenarios, el cine y la televisión, con una sólida carrera como actriz, pero también la prensa o la radio, donde se forjó como periodista. Nacida en Madrid en el seno de una respetada saga de actores (es hija de Gemma Cuervo y Fernando Guillén y hermana de Fernando Guillén Cuervo), debuta a los 15 años en Televisión Española con la serie Segunda enseñanza y, a partir de ese momento, compagina su actividad profesional con sus estudios de Arte Dramático y con la licenciatura en Ciencias de la Información. En la actualidad, compagina su trabajo como presentadora en Versión Española con el de Atención Obras, magacín cultural de la 2 de TVE que se emite desde 2013 y que cubre la actualidad de todas las disciplinas artísticas de carácter nacional e internacional.

Ficción social y género documental en la programación de enero

La Sección Oficial de Cortometrajes de Ibicine para enero incluye mañana, miércoles 11, en el Centro Cultural de Jesús de Santa Eulària des Riu, la proyección de seis obras, tanto comedias como dramas, de temática social, a la que seguirá un cinefórum. Se trata de los cortos Muy fuerte, de César Ríos; El crédito, de Álex Escudero y con José Sacristán como protagonista; Mamá Patito, de Manu Pons; Me haces bien (pero no demasiado), de Alba Pino; Tonser, del danés Mads Koudal, y Clamidia, de Lina Frank. El miércoles 18, el visionado se trasladará al Centro Cultural Can Ventosa de Ibiza, donde se exhibirán tres cortometrajes documentales: El vuelo del abejorro, de Mary Cruz y Leo Pérez; Daida Back to the Ocean, de Pablo Ramírez Bolaños, y Dear Michael, de Joan Bover Raurell.

Ibicine, cuyas secciones dedicadas al cortometraje se extienden entre noviembre y marzo en distintos centros culturales de la isla, con abril como mes dedicado a la exhibición de los largometrajes a competición y la entrega de los premios Astarté, así como al Mercado de Cine de Ibiza con toda la sección de industria, cuenta con el apoyo del Consell d’Eivissa, desde Eivissa Cultural, los ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària des Riu y Sant Antoni de Portmany, así como con la colaboración de la Ibiza Film Commission, Fundación Pachá o Fomento de Turismo, además de otros patrocinadores y colaboradores.