UALI, el proceso de prevención y análisis de las empresas energéticas. Drones, recogida de datos y evaluación

lunes, 9 de enero de 2023, 15:49 h (CET)

Bien es sabido que los drones tienen un gran potencial en áreas muy diversas, ya que pueden desplazarse rápidamente sobre un terreno irregular o accidentado y superar cualquier tipo de obstáculo ofreciendo imágenes o capturando otro tipo de datos a vista de pájaro.

UALI es la startup que ofrece una solución única y disruptiva por medio de la utilización de 3 tecnologías (robótica, drones, inteligencia artificial e IoT) y ofrece análisis preventivo y predictivo con el fin de ayudar a la industria energética en su transición y rentabilidad hacia un futuro sostenible.

UALI ofrece tres valores muy definidos: Integridad del activo, Seguridad de los Empleados y Cuidado Ambiental.

¿Cómo usa actualmente UALI los drones y cómo ayuda a las empresas energéticas en las predicciones? Energía Eólica

El uso de drones puede aumentar la eficiencia al proporcionar una evaluación completa del emplazamiento o una inspección de una sola turbina eólica. Un dron equipado con cámaras de alto rendimiento reduce el tiempo de operación y garantiza la seguridad sin comprometer a los trabajadores ni requerir el acceso a la turbina eólica.

Petróleo y gas

El uso de drones hace que las inspecciones, la vigilancia y la detección de fugas sean mucho más rápidas y seguras. Maximiza el tiempo de actividad manteniendo las operaciones en marcha mientras se realizan inspecciones críticas.

Oleoductos

Los drones ayudan a supervisar y gestionar largos oleoductos repartidos por diferentes zonas geográficas, identificando fugas o anomalías rápidamente. Maximiza el tiempo de actividad del plan, mejora la seguridad de los trabajadores y reduce costes.

Paneles solares

Los drones montados con una cámara térmica pueden sobrevolar rutas planificadas previamente cubriendo una sección de la huerta solar a la vez y capturando imágenes térmicas junto con metadatos geoespaciales.

¿Cómo se realiza el Vuelo en Aerogeneradores? Se despliega la unidad en una zona de seguridad previamente establecida por el piloto para su despegue. Posteriormente, se realiza el checklist prevuelo, se despega la unidad y se lleva a la nariz del nazel a unos 100 y 120 metros de distancia del mismo. Se realiza un vuelo en forma de “medialuna” o “parábola” hacia ambos lados, manteniendo un ángulo de entre 30 a 45 grados, tomando a la nariz del nazel como referencia. Lo mismo se realiza del lado trasero. Luego se hacen las tomas del nazel en ambas caras laterales y las partes superior e inferior. Por último, se lleva a cabo la inspección de la torre de arriba hacia abajo, siempre manteniendo la misma distancia de seguridad.

Detección y cuantificación de gas metano

Se realiza vuelo con dron en las instalaciones del cliente.

Sensor de SeekOps, SeekIR.

¿Qué datos se toman desde UALI exactamente y cómo se evalúan? UALI brinda información relevante que facilita la toma de decisiones y para esto captura y almacena la mayor cantidad de datos en diferentes tipos de formatos para poder luego nutrir sus modelos de inteligencia artificial, y así poder entregar resultados que aporten valor al negocio de cada industria cada vez con mayor precisión. Entre los posibles datos, pueden ser vídeos mp4, en alta definición, imágenes RGB, fotogrametría, ortomosaicos, térmicas, etc.

Impacto medioambiental en números

UALI ofrece servicios que permiten prevenir y abordar de manera ágil aquellos desvíos en las operaciones de los clientes: derrames, fugas, reparaciones in situ, etc. De esta manera, se realizan monitorizaciones preventivas para posibles situaciones de contaminación, evitando tanto pérdidas económicas como de reparación del ambiente, que en la mayoría de las ocasiones son irreversibles.

Sus principales clientes pertenecen al primer eslabón del sector que más contribuye en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial (73 %). Su beneficioso impacto repercute en proveer un servicio que hace más eficaces cierto tipo de industrias, como gas y petróleo, y mejora la competitividad de aquellas que acompañan la transición energética: las energías renovables. En un contexto de urgencia con objetivos mundiales concretos respecto a reducir y revertir emisiones de GEI, UALI propone una solución clara, ágil y escalable para el sector, ofreciendo datos de calidad y una operación de rápida implementación.

Reducir las emisiones de GEI en el sector energético requiere una acción urgente a escala global. Si bien está en marcha una transición energética mundial, se necesitan más acciones para reducir las emisiones de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. UALI viene con propuestas concretas para este sector que no pausa su transformación hacia un sector en descarbonización.



