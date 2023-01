Caetano Márq alaba el empoderamiento femenino en su última canción Emprendedores de Hoy

martes, 10 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Con el paso de los años, el empoderamiento femenino cada vez se ha hecho más fuerte. Eso se evidencia en las actitudes y aptitudes de las mujeres de hoy en día, las cuales se han vuelto dueñas de sus propias vidas y se han hecho partícipes de un sinfín de proyectos sociales, políticos, económicos, educativos, etc.

Por suerte, también son muchas las figuras públicas y los artistas que se consideran feministas y, por eso, se posicionan constantemente a favor del derecho de la mujer. En España, uno de ellos es Caetano Márq, quien ha dado mucho de qué hablar al alabar al feminismo con su tema Tú confía na má.

Cómo elogia Caetano Márq el empoderamiento femenino a través de la música El cantante Caetano Márq elogia el empoderamiento femenino a través de su música. Un ejemplo de ello es su canción Tú confía na má. La misma hace alusión a una mujer con muchas cualidades físicas y con una personalidad arrolladora.

La chica de la que Caetano habla es feminista. El artista la define como segura de sí misma, inteligente e independiente. Este sencillo ha gustado mucho a las mujeres que se sienten empoderadas, pero también al público en general, por su ritmo contagioso y bailable que incita a escucharlo una y otra vez.

Son muchos los personajes que se han pronunciado por la canción de Márq. Uno de ellos es Ronald Núñez, autor del éxito mundial Es fácil pedir perdón, quien manifestó que es “pegajosa, refrescante y bailable”. Por su parte, el comunicador e influencer cubano Adrián Fernández expresa que Caetano destaca por tener un sonido “que no se le parece a nadie”.

Las estadísticas de la plataforma YouTube han arrojado que la canción ha tenido gran receptividad en varios países del mundo, entre ellos Argentina, España, México, Colombia, Perú y Venezuela.

Algunos datos sobre la vida de Caetano Márq Caetano Márq tiene 25 años. Nació el 28 de diciembre de 1997. Sus padres son Caetano José Miguel, un médico de origen angolano y Ewurosia Márquez, una enfermera nacida en Cuba. En sus ratos libres, a este joven le gusta reflexionar y hacer actividades como senderismo y descubrir lugares naturales.

La vida de Caetano Márq ha transcurrido en varios países. Su infancia la pasó en República del Congo y su juventud la disfrutó en Cuba. Actualmente, vive en España, específicamente en Robledo de Chavela (Madrid).

Sobre su carrera artística hay que saber que ya ha compuesto y publicado varios temas, entre ellos: Tú confía na má, del que ya se ha hablado, Abejas memes, un sencillo compuesto para el humorista cubano Amed Rodríguez. Beso en la Boca, Bohemio, La Historia me Absolverá, entre otros.



