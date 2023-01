Aceleración web para sitios ultra-rápidos Emprendedores de Hoy

El rápido crecimiento del e-commerce y las redes sociales han contribuido a que haya una cantidad sin precedentes de contenido circulando en distintas plataformas de internet. Esta avalancha de datos hace que la aceleración web del contenido sea cada vez más importante. De esta manera, la transferencia de información entre un servidor y el dispositivo de un usuario se produce a gran velocidad.

La empresa Aplyca es especialista en desarrollo web moderno para sitios web ultra-rápidos y, gracias a sus servicios, es posible aumentar la velocidad y el rendimiento de una página o tienda online. Las soluciones diseñadas por esta empresa no requieren un hardware, por lo que resultan más económicas que la compra de servidores.

La importancia de la velocidad web en la experiencia digital Un sitio web es el primer punto de contacto con un cliente y, por lo tanto, es determinante para generar una buena impresión. De hecho, los usuarios suelen juzgar a una empresa en función de su experiencia digital. Por lo tanto, la velocidad web y el acceso a la información son dos elementos cruciales.

Además, el diseño de un sitio web se planifica para que todas las características del mismo sean atractivas. De esta manera, es posible aumentar la cantidad de visitantes. Sin embargo, al contar con más tráfico es probable experimentar un bajo rendimiento en la velocidad de descarga de una página web.

Si esto sucede, muchos usuarios abandonan el sitio en los primeros segundos. Esta conducta se mide como “tasa de rebote”. Ahora bien, un acelerador web puede solventar muchos de los problemas de un sitio web lento, reduciendo así drásticamente este indicador.

Entonces, ante la proliferación de sitios de e-commerce, uno de los retos más importantes es destacar por la velocidad de carga y descarga. De esta manera, una página web puede ganar en popularidad y superar a las que son más lentas.

¿Cuál es la principal técnica de aceleración web? En primer lugar, para establecer un punto de partida, es necesario analizar el rendimiento de un sitio web a través de distintos indicadores clave. De esta manera, es posible llevar adelante acciones para optimizar el funcionamiento y el retorno de la inversión en una página de comercio digital.

A su vez, a través de una empresa como Aplyca es posible acceder a distintas soluciones de aceleración para disminuir el tiempo de acceso a una página. Una de ellas es la optimización del protocolo de transferencia de hipertexto, también conocido bajo las siglas HTTP. En este sentido, a través de un equilibrador de carga es posible optimizar el tráfico HTTP que fluye entre los clientes y el servidor.

La aceleración de contenido es importante porque el servidor puede tener ocupados sus recursos cuando un cliente acepta los datos que acaba de recibir, creándose ineficiencias en la utilización del servidor y generando un rendimiento deficiente para los otros usuarios. Con las técnicas de optimización de HTTP, el equilibrador de carga se ubica entre los clientes y el servidor, reenviando de manera eficiente las solicitudes de contenido al servidor y maximizando tanto su velocidad como su uso.

Otras estrategias para acelerar un sitio de e-commerce Otro aspecto que puede optimizarse es el almacenamiento en caché. En este sentido, los aceleradores web almacenan en memoria caché la información que se solicita con más frecuencia o aquellos datos a los que se ha accedido recientemente. De este modo, es posible evitar la transferencia de información desde el servidor y presentarla al cliente con mayor rapidez. A su vez, el contenido almacenado en caché podrá actualizarse en un intervalo específico de tiempo, para evitar entregar información desactualizada.

Otra acción que puede ser desplegada por un acelerador web es la precarga y el almacenamiento en caché de un contenido que el usuario posiblemente solicite en un futuro inmediato, como por ejemplo la página siguiente de un documento. De este modo, la entrega es más rápida.

Por otra parte, un acelerador puede comprimir archivos grandes (imágenes o vídeos, entre otros) a un menor tamaño, ya sea disminuyendo su calidad o enviando solo lo que haya cambiado desde la última vez que fue solicitado el archivo, reduciendo el tiempo de transferencia. En este mismo sentido, también es posible aligerar el intenso procesamiento computacional de los servidores web, liberándolos para que puedan entregar contenido más rápido. Esto puede llevarse a cabo en el cifrado y descifrado de documentos durante las transmisiones protegidas, con Secure Sockets Layer (SSL) o Transport Layer Security (TLS).

Ventajas de la aceleración web Al proporcionar mayor velocidad y confiabilidad a los sitios web, un acelerador brinda resultados inmediatos en términos de retorno de la inversión. Además, ayuda a garantizar que los clientes elijan un sitio web determinado y no el de la competencia.

Al respecto, distintos estudios indican que los usuarios abandonan una web que tarda más de 3 segundos en cargarse. Mediante el uso de un acelerador, la carga es rápida y los consumidores no abandonan el sitio para ir a un competidor que ofrezca más velocidad.

Asimismo, cuando un sitio web presenta a los usuarios tiempos de carga más rápidos, genera clientes más felices. Esto significa que es más probable que compren y aumenten las conversiones.

Por otra parte, cuando se utiliza un acelerador web es posible ahorrar dinero en infraestructura, al evitar que los servidores web entreguen contenido estático y encripten sesiones SSL. De esta manera, los servidores web pueden hacer más por menos.

Gracias a estas herramientas también se puede disfrutar de mayor seguridad, ya que los aceleradores protegen a los servidores de ataques y mantienen los sitios en línea para que los usuarios legítimos accedan sin problemas. En este mismo sentido, tanto la información del sitio como la de los clientes permanece segura y protegida.

Por último, el uso de un acelerador web también optimiza automáticamente la funcionalidad general de un sitio porque reduce el tamaño de las imágenes, minimiza el JavaScript y el CSS y corrige problemas en la página, entre otras acciones. De esta manera, los usuarios no solo acceden a una página más rápida, sino que también disfrutan de una mejor experiencia global.

A través de Aplyca es posible acceder a distintas técnicas de desarrollo web moderno para conseguir una optimización de la velocidad en un e-commerce. Además, los representantes de esta empresa están disponibles para conversar sobre las necesidades de cada negocio o proyecto.



